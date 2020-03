‘Ajax heeft concurrentie van Bayern in strijd om beoogde opvolger Neres’

In de zoektocht naar een aanvallende versterking is Ajax uitgekomen bij Grêmio, zo meldt Globo Esporte. Volgens journalist André Hernan hebben de Amsterdammers het oog laten vallen op de 23-jarige Braziliaanse aanvaller Pepê. Ajax zou niet de enige belangstellende partij zijn, want naar verluidt azen diverse clubs op zijn diensten, waaronder ook Bayern München.

Pepê is een rechtsbenige buitenspeler die doorgaans vanaf de linkerkant speelt bij zijn Braziliaanse werkgever. De jeugdinternational, wiens marktwaarde door Transfermarkt geschat wordt op 8,5 miljoen euro, staat tot halverwege 2022 onder contract bij Grêmio. Ondanks de interesse van Bayern zou de aanvaller een voorkeur voor een transfer naar Ajax hebben. Hij zou de Eredivisie-koploper als ideale springplank naar een Europese topcompetitie zien. Volgens Hernan zou Ajax Pepê zien als de opvolger voor David Neres, die mogelijk bezig is aan zijn laatste maanden in Amsterdam.

Pepê kwam afgelopen weekend als invaller binnen de lijnen in de groepswedstrijd van de Copa Libertadores tegen Nacional. Na ruim een uur spelen werd hij ingebracht, maar de aanvaller haalde het einde van de wedstrijd niet. Samen met drie andere ploeggenoten (Caio Henrique, Luciano en Paulo Miranda) kreeg hij een directe rode kaart na een vechtpartij. Ook aan de kant van Internacional werden met Víctor Cuesta, Edenílson, Bruno Praxedes en Moisés ook vier spelers met rood van het veld gestuurd.

Ajax scout de afgelopen jaren regelmatig in Zuid-Amerika. De geblesseerde Neres is voorlopig de enige Braziliaan in de selectie van trainer Erik ten Hag. Danilo Pereira heeft onlangs zijn debuut gemaakt in het eerste elftal, maar werkt zijn wedstrijden doorgaans in Jong Ajax af. Komende zomer maakt Antony de overstap van São Paulo naar Ajax, terwijl de club reeds de komst van Giovanni wereldkundig maakte. Laatstgenoemde talent is transfervrij overgekomen van Santos.