UEFA zet definitief streep door EK 2020 en stelt nieuwe datum vast

EURO 2020 wordt met een jaar uitgesteld, zo is dinsdag bekend geworden. De Europese voetbalbond hakte die knoop dinsdagmiddag door op de speciaal belegde crisisvergadering naar aanleiding van het uitgebroken coronavirus. De start van het EK stond aanvankelijk gepland in juni, maar die periode zal nu benut worden om de reeds stilgelegde nationale voetbalcompetities in te halen. Het EK 2021 zal gespeeld worden van 11 juni tot en met 11 juli.

De UEFA deed het voorstel om het EK met een jaar te verplaatsen. De betrokken partijen stemden daarmee in tijdens de vergadering. Het nieuws moet nog wel bevestigd worden door de UEFA. Het is voor het eerst sinds de oprichting van het EK dat het evenement niet door kan gaan. Sinds de oprichting van het landentoernooi in 1960 vond het telkens om de vier jaar plaats. Het aanstaande EURO 2020 is met twaalf verschillende gastlanden uniek in zijn soort: nooit eerder vond het EK plaats in meer dan twee landen tegelijk. Het was de bedoeling dat de openingswedstrijd op 12 juni in het Stadio Olimpico in Rome zou plaatsvinden, terwijl de finale exact een maand later gepland stond op Wembley in Londen.

Nederland heeft zich geplaatst voor EURO 2020 door in zijn kwalificatiepoule tweede te eindigen achter Duitsland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman werd op 30 november 2019 tijdens de loting ingedeeld in Groep C, samen met Oekraïne, Oostenrijk en een (nog onbekende) play-offwinnaar. Oranje speelt op het EK al zijn groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Door het EK te verplaatsen biedt de UEFA ruimte voor alle voetbalbonden om de competities af te ronden zodra het coronavirus onder controle is. De complete voetbalkalender gaat door de uitbraak van het virus op de schop. Competities liggen de komende weken nog stil en het is de vraag wanneer er weer gevoetbald kan worden. Door het EK te verschuiven, krijgen de clubs en bonden de ruimte om de competies tot een goed einde te brengen. Ook kunnen de bekertoernooien, Champions League en Europa League worden uitgespeeld.