Eredivisie-clubs kloppen aan bij SZW: ‘Voor onze toekomst vrees ik niet’

Meerdere clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hebben hebben voor alle spelers en personeelsleden werktijdverkorting en WW aangevraagd. In verband met de uitbraak van het coronavirus kunnen bedrijven en ook voetbalclubs hier aanspraak op doen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemiste uren worden door uitkeringsinstantie UWV aan de werkgever betaald, waardoor de werknemer geen inkomsten verliest. Vitesse, RKC Waalwijk, Willem II, FC Den Bosch, De Graafschap en Go Ahead Eagles hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt.

Nadat de regering onlangs bekendmaakte dat alle sportaccommodaties en trainingsfaciliteiten tot en met 6 april dicht moeten, zitten de spelers uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie thuis. "De voetballers kunnen niet trainen en dus hun werk niet uitvoeren. Dat geldt ook voor de trainers", reageert Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC Waalwijk, in gesprek met de NOS. "De meeste afdelingen van de club staan in het teken van de eerstvolgende wedstrijd. Die is er voorlopig niet en niemand weet wanneer die zal zijn. We hebben de aanvraag daarom gedaan voor het volledige personeelsbestand.”

Het is vooralsnog onbekend wanneer er weer gevoetbald kan worden. Dinsdag vergadert de UEFA met alle Europese voetbalbonden over het restant van de competities. Wanneer wordt besloten om de competities af te ronden zodra het coronavirus onder controle is, valt niet uit te sluiten dat de wedstrijden in lege stadions worden gespeeld. In dat geval loopt RKC per wedstrijd tussen de 50.000 en 70.000 euro mis door misgelopen inkomsten uit onder meer kaartverkoop en horeca. Van Mosselveld benadrukt dt RKC er financieel ‘behoorlijk goed’ voor staat. “Voor onze toekomst vrees ik absoluut niet”, aldus de directeur. “Ik kan me wel voorstellen dat er clubs in de problemen gaan komen of in de problemen zijn. Laten we hopen dat deze vervelende situatie er niet voor gaat zorgen dat we clubs verliezen in het betaald voetbal.”