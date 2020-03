Eredivisie-afgezant op UEFA-meeting noemt herstartdatum: ‘Daar teken ik voor’

De UEFA vergadert dinsdag vanaf 13.00 uur over de toekomst van het huidige voetbalseizoen. Jacco Swart, de Nederlandse directeur die de European Leagues en daarmee de Eredivisie vertegenwoordigt, zal daarbij in ieder geval inzetten op het afmaken van de diverse stilgelegde competities. "Dat is het belangrijkste", zegt Swart tegenover het Algemeen Dagblad "En natuurlijk begrijp ik dat het EK dan gaat knellen."

De European Leagues is de organisator van 36 voetbalcompetities, waaronder de Eredivisie. Swart heeft als algemeen directeur van het sportorgaan een belangrijke stem in de crisisvergadering die voor dinsdag gepland staat. "Het gaat zo snel", merkt de sportbestuurder op. "Twee weken geleden op het congres van de UEFA deed iedereen nog een beetje lacherig over het coronavirus. We vroegen ons af of we elkaar wel een hand mochten geven, nu ligt de maatschappij stil."

Het is volgens Swart lastig om in te schatten wanneer er weer gevoetbald kan worden, maar de directeur waagt zich wel aan een mogelijke herstartdatum. "Ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat als we nu kunnen tekenen voor een herstart van het voetbal op 1 mei, we dan snel een pen moeten zoeken." Swart vertegenwoordigt namens de European Leagues ongeveer duizend clubs, die volgens hem onherroepelijk in de problemen komen door de coronacrisis.

"Het kan bijna niet anders dan dat er clubs in problemen komen, nu inkomsten uit kaartverkoop, horeca en misschien wel media uitblijven", stelt de voormalig directeur van de Eredivisie NV, die sinds mei 2019 voor de European Leagues werkt. "De FIFA en UEFA zijn rijke bonden, maar je kan niet verwachten dat ze even een paar miljard euro vrijmaken. De overheden zullen niet alleen bedrijven maar ook sportclubs moeten gaan helpen."

Swart vindt dat de nationale competities prioriteit verdienen. "We zitten met de nationale competities op de begane grond en met de Champions League op verdieping 1 en het EK op de tweede etage. We moeten via de begane grond naar boven. Dus laten we nu eerst de nationale competities afmaken, desnoods in de zomer. Voetballers kunnen misschien nu al een beetje de rust pakken die ze normaal gesproken tussen het einde en het begin van het nieuwe seizoen krijgen. En als het EK dan niet door kan gaan, dan moeten we samen gaan kijken wanneer het wel kan worden gehouden."