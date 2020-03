Manchester United heeft goud in handen: ‘Hij wordt een legende'

Bruno Fernandes maakte in januari voor 55 miljoen euro de overstap van Sporting Portugal naar Manchester United en kan terugkijken op een uitstekende start in de Premier League. De 25-jarige Portugese middenvelder was met doelpunten en assists al van grote waarde voor het team van manager Ole Gunnar Solskjaer. Maandag werd bekend dat hij is gekozen tot Speler van de Maand februari in de Engelse topcompetitie. Ploeggenoot Diogo Dalot verwacht dat zijn landgenoot zal uitgroeien tot een legende op Old Trafford.

Solskjaer liet de winteraankoop negen keer starten vanaf de aftrap en daarin was Fernandes goed voor drie doelpunten en vier assists. Kijkend naar zijn veelbelovende start op Old Trafford, verwacht Dalot veel van de negentienvoudig international. “Hij is een fantastische gast, een absolute topspeler. Hij wordt een legende”, aldus Dalot in een podcast op het clubkanaal van Manchester United. “Hij kan nog veel beter worden en veel leren van deze club. Het is geweldig om hem in het team te hebben en ik ben ervan overtuigd dat hij een goede speler voor de club gaat zijn. Hij gaat uitgroeien tot een legende, daar twijfel ik niet aan.”

Fernandes werd al geruime tijd gelinkt aan een transfer naar Manchester United. In de afgelopen transferperiode pakte de Engelse club door en tekende hij een langdurig contract tot aan de zomer van 2025. “Hij was de aanvoerder van Sporting en heeft als speler veel ervaring. Hij heeft al in Italië en Portugal gespeeld”, aldus Dalot over de ex-speler van onder meer Sampdoria en Udinese. “Hij weet wat hij doet en het ziet er mooi uit voor hem.” De komst van Fernandes heeft United goed gedaan: na de nederlaag tegen Burnley in januari maakte de ploeg een serie van elf wedstrijden zonder nederlaag in alle competities. In de Premier League is het team van Solskjaer inmiddels opgeklommen naar de vijfde plaats op de ranglijst.

Fernandes blijft bescheiden en wil zijn rol bij zijn nieuwe club niet groter maken dan hij in zijn ogen is. “We kunnen praten over een nieuwe start na de komst van Bruno, maar het draait niet om Bruno, het gaat om het team. Het team verandert niet door één speler. Het team verandert pas wanneer iedereen op dezelfde manier strijdt”, aldus de Portugees in een eerder interview tegenover Sky Sports. Hij zegt zich al snel thuis te voelen in zijn nieuwe omgeving. “De steun die ik heb ontvangen van de fans is geweldig. De supporters houden van me en dat voelt goed.”