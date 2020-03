Chelsea roept rebellerende Mount tot de orde en publiceert Netflix-tips

Chelsea heeft Mason Mount, en ook de rest van zijn spelers, nogmaals met klem verzocht om thuis in quarantaine te blijven. De Londense voetbalclub doet dat nadat Mount zondag op een trapveldje werd gefotografeerd door de Daily Mail in het gezelschap van West Ham United-middenvelder Declan Rice en enkele vrienden. Mount moest eigenlijk al vanaf afgelopen donderdag in thuisquarantaine verblijven.

Hoewel het Britse tabloid een boete voor de rebellerende Mount voorspelde, lijkt de 21-jarige aanvallende middenvelder weg te komen met een donderspeech van de clubleiding. Engelse media rapporteren namelijk niet over een financiële straf voor de Brit. Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi testte afgelopen donderdag positief op het coronavirus, waarna the Blues de volledige spelersselectie bevolen om veertien dagen in thuisquarantaine te verblijven.

Mount, in het seizoen 2017/18 nog verhuurd aan Vitesse, werd zondag rond lunchtijd samen met jeugdvriend Rice gespot op een veldje in de borough Barnet in Noord-Londen. De 21-jarige voetballers kwamen aan in hun bolides, respectievelijk een Bentley en een Mercedes, en begonnen te voetballen, tot verbazing van ‘verbouwereerde getuigen’. Een man vertelt aan de Daily Mail dat de wagens van de spelers zijn aandacht trokken. "Ze droegen snoods (gezichtsbedekkende kleding, red.), maar het is niet duidelijk of ze dat deden om anderen te beschermen of om niet herkend te worden.”

Officieel heeft Chelsea niets bekendgemaakt over de berisping voor Mount, maar de Premier League-club heeft vrijdag wél een kort interview met uitgerekend de zesvoudig international gepubliceerd op zijn eigen website. Daarin staat niets over het akkefietje van Mount op het voetbalveld in Barnet, maar beveelt de offensieve middenvelder drie Netflix-shows aan om te bekijken. Het jeugdproduct van Chelsea tipt de film American Sniper, de Spaanse serie La Casa de Papel en de Britse realityserie Rhythm + Flow.