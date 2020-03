Cristiano Ronaldo heeft drie opties buiten Juventus

Jacopo Segre maakt dit seizoen op huurbasis een uitstekende indruk bij Chievo Verona. Torino, dat de middenvelder verhuurt, is dan ook van plan om hem aankomend seizoen een kans te geven in de hoofdmacht. (La Gazzetta dello Sport)

(AS)

Diego Godín staat mogelijk voor een verrassende terugkeer bij Atlético Madrid. Los Colchoneros overwegen om de verdediger aankomende zomer weer over te nemen van Internazionale. (AS)

De Portugees heeft met zijn twee oude clubs Real Madrid en Manchester United plus Paris Saint-Germain een aantal opties.

Juventus droomt daarnaast nog altijd van de terugkeer van Paul Pogba. La Vecchia Signora is echter niet van plan om meer dan 100 miljoen euro te betalen voor de middenvelder die bijna vier jaar geleden voor 105 miljoen aan Manchester United werd verkocht. (Tuttosport)