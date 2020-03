Promes promoot muziek met omstreden rapper; De Ligt studeert in quarantaine

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Wereldwijd overleden al ongeveer 7000 mensen ten gevolge van het longvirus en dus worden burgers opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Diverse voetballers geven op social media het goede voorbeeld door mee te doen aan de StayAtHomeChallenge, geïnitieerd door het online platform 433. In de StayAtHomeChallenge wassen voetballers twintig seconden lang hun handen, terwijl ze een bal of ander voorwerp hooghouden.





Bij Royston Drenthe sloeg de stress toe nadat bekend werd dat sportscholen voorlopig hun deuren sluiten ter bestrijding van het coronavirus. De linkspoot, tegenwoordig in de Tweede Divisie actief voor Kozakken Boys, is de laatste tijd flink aan het trainen geslagen en vraagt zich via Instagram af hoe hij de komende tijd moet overleven zonder zijn eigen sportschool.





Drenthe had een dag later gelukkig alweer een alternatief gevonden.





In Nederland vallen de coronamaatregelen nog relatief mee, maar in Italië is al enige tijd sprake van een heuse lockdown. Matthijs de Ligt zit in Turijn in quarantaine nadat Juventus-ploeggenoot Daniele Rugani besmet raakte met het coronavirus. De Nederlandse centrumverdediger grijpt de situatie aan om zijn Italiaans bij te spijkeren, blijkt uit de Instagram-stories van zijn vriendin AnneKee Molenaar.





In Spanje is Ezequiel Garay een van de voetballers die besmet is met het coronavirus. De verdediger van Valencia deelde maandag vanuit quarantaine een krachtige foto.





Topspelers als Dani Carvajal en Robert Lewandowski laten via Instagram zien hoe zij thuis fit blijven.





Veel (oud-)voetballers, waaronder Rafael van der Vaart en Fede Valverde, koesteren in tijden van crisis hun gezondheid en de band die zij hebben met hun familie.





Niet alle voetballers grijpen social media overigens aan om aandacht te vragen voor het coronavirus. Zo bracht Ajax-aanvaller Quincy Promes onlangs een muzieksingle uit met rapper Djaga Djaga: Fall. Djaga Djaga zit momenteel overigens een gevangenisstraf van achttien jaar uit voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie en is om die reden zeker niet onomstreden. Promes riep zijn 600.000 volgers maandag via Instagram-stories op om het nummer te blijven streamen.