Engelsen spelen door mét publiek: ‘Eigenlijk hadden wij nooit mogen spelen’

Terwijl praktisch de gehele voetbalwereld door de uitbraak van het coronavirus tot stilstand is gekomen, werd er afgelopen weekend in Engeland wel gewoon mét publiek gespeeld. In de National League, het vijfde niveau van het Engelse voetbal, werden vijf van de elf wedstrijden afgewerkt alsof er niks aan de hand is. Zodoende speelde Enzio Boldewijn met Notts County voor het oog van 4.942 toeschouwers tegen Eastleigh, dat met een 4-0 nederlaag van Meadow Lane vertrok.

Door Chris Meijer

Eastleigh-manager Ben Strevens kon zijn woede na afloop van het duel met Notts County niet verbergen. “De reden dat de National League-wedstrijden doorgingen, in tegenstelling tot de wedstrijden in de Premier League en de Football League, is dat het bestuur van de competitie zich alleen maar druk maakt om geld. Zo simpel is dat”, fulmineerde Strevens in gesprek met de Hartlepool Mail. “Er komen niet alleen supporters en spelers. Onze materiaalman is bijvoorbeeld een oudere man. Ik heb rondgekeken en zag stewards die ouder waren, dat zijn de mensen die het grootste risico lopen door het virus. Er is geen enkel excuus om deze wedstrijden te laten spelen. Als er in de Premier League en de Football League niet gespeeld wordt, kan er in de National League ook niet gespeeld worden.”

De Engelse voetbalbond (FA) maakte vrijdagmiddag rond het middaguur bekend dat de Premier League, de Championship, de League One, de League Two en de Women's Super League tot in ieder geval 3 april stilgelegd worden. Over de zogenaamde non-league, dus de competities lager dan het vierde niveau van het Engelse voetbal, werd met geen woord gerept. De National League, die de competities op het vijfde en zesde niveau organiseert, liet alle wedstrijden in principe ‘gewoon’ doorgaan. “De FA is leidend en heeft duidelijk gemaakt dat de competities zelf mogen beslissen of ze doorgaan. Het welzijn van alle betrokkenen heeft voor de National League de hoogste prioriteit”, liet de National League vrijdag na een bestuursvergadering weten in een statement. Uiteindelijk werden toch 10 van de totaal 33 wedstrijden wel afgelast door het coronavirus, onder meer doordat spelers of medewerkers van Harrogate, Barnet en Wrexham in zelfisolatie zaten of symptomen vertoonden. Het besluit dat er over het algemeen gewoon gevoetbald werd met publiek, werd door oud-verdediger Danny Higginbotham in zijn column in The Sun bestempeld als ‘schockerend’.

De veiligheidsmaatregelen waren bij de poorten van Meadow Lane te zien.

“Natuurlijk denk je eraan, maar de dag ervoor zei de trainer: ‘Je moet het gewoon zien als een normale wedstrijd’. De rest ligt niet onze handen. Wij hebben in de hand dat we professioneel naar de wedstrijd toewerken zoals we normaal doen en drie punten pakken, meer kunnen we niet doen. Om eerlijk te zijn, was de aanloop niet anders dan normaal. Buiten de veiligheidsmaatregelen rond het stadion hebben wij er weinig van gemerkt”, vertelt Boldewijn in gesprek met Voetbalzone over de aanloop richting de wedstrijd tegen Eastleigh. “Niemand is getest, maar als je symptomen hebt, mag je niet komen. Niemand heeft voorlopig symptomen en bij de tegenstander waarschijnlijk ook niet, want andere wedstrijden werden afgelast omdat er bij teams sprake was van symptomen. Dat is waarschijnlijk de reden dat we gewoon hebben gespeeld.”

Zodoende stonden Notts County en Eastleigh zaterdagmiddag ‘gewoon’ tegenover elkaar op Meadow Lane, onder het toeziend oog van een kleine vijfduizend toeschouwers. “Alle mensen droegen handschoenen, er mochten geen handen geschud worden, mensen hoefden hun kaartje niet af te geven, want die werden vanuit hun hand gescand. Weinig menselijk contact, dat soort dingen”, zo somt Boldewijn de getroffen veiligheidsmaatregelen op. De uitbraak van het coronavirus had geen invloed op het toeschouwersaantal, want dat schommelt bij Notts County al het hele seizoen rond de vijfduizend. The Magpies, vorig seizoen gedegradeerd uit de League Two, bezetten momenteel de derde plaats in de National League, een plek die aan het einde van het seizoen rechtgeeft op deelname aan de play-offs om promotie. “We trekken iedere wedstrijden zulke aantallen. Voor de wedstrijd wisten mensen van het gevaar, maar ik heb genoeg oudere mensen gezien. Het leek niet alsof de mensen angstig waren, of iets dergelijks. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen in deze omstandigheden, maar aan de andere kant zegt het iets over onze achterban. Ik denk dat het wel in hoofden van de mensen speelt, maar nog niet echt zo serieus genomen wordt als in andere landen.”

Uiteindelijk zaten een kleine vijfduizend mensen tijdens de wedstrijd tegen Eastleigh op de tribune bij Notts County.

“Aan de ene kant is het wel gek, in elke andere competitie spelen ze niet meer en wij spelen gewoon door. Maar aan de andere kant: we spelen om promotie en in die positie vond ik het wel lekker om gewoon te spelen. Je werkt ergens naartoe. Als je neutraal kijkt, hadden wij nooit mogen spelen. Je wilt als voetballer spelen, maar als mens moet je concluderen dat het niet verstandig was. Het draait om de gezondheid van de mens, dat moet voorop gesteld worden. Om eerlijk te zijn, hadden we daarom niet moeten spelen”, bekent Boldewijn, dit seizoen goed voor 8 doelpunten in 38 wedstrijden. Voorlopig heeft de National League nog geen besluit genomen over het al dan niet opschorten van de competitie. Michael Tattersall, algemeen directeur van de competitie-organisatie, liet in een reactie op de kritiek van Eastleigh-manager Strevens weten dat nu ‘niet de tijd is’ om ruzie te maken en dat er ‘gereflecteerd dient te worden op basis van wat er in de maatschappij gebeurt’.

Het betekent dat voor Notts County dinsdagavond voorlopig nog de uitwedstrijd tegen Torquay United op het programma staat. “Ik heb er nog niks van vernomen. We hebben vanmorgen getraind en er is geadviseerd om gewoon naar de wedstrijd toe te werken. Hoe gek het ook is. Ik volg wel wat er gebeurt in de wereld, dat winkels geplunderd worden en landen in een complete lockdown gaan. Het is heel extreem en als je hier kijkt, is dat nog niet het geval. Dan vraag ik me af of dat hier ook allemaal gaat gebeuren.” Zoals het er nu naar uitziet, komen alleen de wedstrijden Barnet - Barrow en Boreham Wood - Halifax Town te vervallen. Boreham Wood deelt zijn stadion met de Onder-23 van Arsenal en wil na de besmetting van Mikel Arteta geen risico nemen. Daardoor staan er dinsdagavond voorlopig nog drie wedstrijden, mét publiek, op het programma in de National League, terwijl in de National League North en de National League South nog totaal acht duels op de rol staan.

“Als er iets verandert, horen we dat vanzelf. Het is heel frustrerend, omdat je je met niks anders dan voetbal wil bezighouden. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren, de scenario’s spelen wel door mijn hoofd. Het zou mooi zijn als we duidelijkheid hebben voor de komende periode”, concludeert Boldewijn. Het aantal besmettingen in Engeland staat tot dusver 1391, terwijl het coronavirus aan 35 Engelsen het leven kostte. Toch blijft de National League in tijden van complete lockdowns een kleine werkende schakel in de volledig stilgevallen machine die de voetbalwereld heet.