Rugani: ‘Ik hoop dat dit geholpen heeft om mensen bewuster te maken’

Daniele Rugani heeft een turbulente week achter de rug. De centrumverdediger van Juventus werd samen met zijn verloofde Michela Persico in quarantaine geplaatst, nadat bij hem woensdagavond het coronavirus was geconstateerd. Juventus nam gelijk maatregelen en plaatste alle 121 medewerkers van de club donderdag in quarantaine. Enkele dagen later lijkt het alweer een stuk beter te gaan met Rugani.

"Ik wil iedereen geruststellen met de mededeling dat ik in orde ben", verklaart Rugani maandag in een interview met Juventus TV. "Ik heb me de hele tijd redelijk goed gevoeld. Ik heb geen last gehad van de ernstige symptomen waar je overal over leest. Ik beschouw mezelf een gelukkig mens. Ik was de eerste in onze omgeving, dus ik hoop dat dit geholpen heeft om mensen bewuster te maken."

Welke voetballers zijn tot dusver positief getest op het coronavirus?

Lees artikel

Rugani is dankbaar voor de vele berichten die hij in de afgelopen dagen heeft ontvangen. "Veel mensen hebben me geschreven en ik wil iedereen daar dan ook hartelijk voor bedanken." De Juventus-verdediger verwacht dat hij sterker uit de strijd komt en heeft in dat kader een boodschap voor de achterban van La Vecchia Signora. "Wees alsjeblieft niet bezorgd: we komen dit allemaal te boven."

Net als de meeste Europese competities ligt de Serie A de komende weken stil vanwege de coronacrisis. Juventus zou deze week aantreden tegen Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League, maar ook dat duel is geschrapt. De UEFA praat dinsdag tijdens een spoedoverleg met vertegenwoordigers van de nodige clubs in Europa over het restant van dit seizoen en het EK. De verwachting is dat het eindtoernooi, met de openingswedstrijd op 12 juni in Rome, wordt verplaatst naar later dit jaar of de zomer van 2021.