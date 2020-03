PSV speelt in op coronacrisis en checkt of spelers huiswerk doen

PSV heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus en het stilleggen van de Eredivisie een aangepast trainingsschema in elkaar gezet, zo laat een woordvoerder van de club maandag weten in een reactie aan het Eindhovens Dagblad. Na overleg tussen de directie, technische staf en medische staf is voor elke speler van de hoofdmacht en Jong PSV een individueel schema vervaardigd, dat thuis uitgevoerd dient te worden.

De spelers van PSV worden één keer per week verwacht op trainingscomplex De Herdgang, om zo een fitheid- en gezondheidscheck te ondergaan. De spelers die in de ziekenboeg verblijven werken onder aanvoering van een fysiotherapeut individueel aan hun herstel. Daarnaast heeft PSV besloten dat spelers en trainers de komende weken geen interviews zullen geven, nu er tot tenminste 6 april geen wedstrijden en trainingen op het programma staan.

Met de maatregelen die zijn genomen door de overheid ligt de Eredivisie minstens drie weken stil. Het is door alle perikelen rondom de coronacrisis nog maar de vraag wanneer de competitie daadwerkelijk kan worden hervat. Mocht het na de lockdown weer mogelijk zijn om te voetballen, dan komt PSV op 12 april in actie in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Daarna volgen duels met onder meer titelkandidaat AZ en bekerfinalist FC Utrecht.

