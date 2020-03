Eredivisie CV dringt aan op uitstel EK: ‘Het wordt vrijwel onmogelijk’

Het voetbal in het grootste deel van Europa ligt momenteel stil vanwege de uitbraak van het coronavirus en dinsdag volgt een groot crisisoverleg over hoe het dit seizoen verder moet. De 55 nationale bonden die bij de UEFA aangesloten zijn, de associatie van Europese clubs ECA en European Leagues, de vertegenwoordiger van de Eredivisie en 26 andere topdivisies in Europa, gaan dan tijdens een grote videoconferentie met elkaar in gesprek over welke maatregelen genomen moeten worden.

Koepelorganisatie Eredivisie CV wordt vertegenwoordigd door European Leagues, zo legt directeur Mattijs Manders uit aan het Algemeen Dagblad. Manders’ voorganger Jacco Swart is momenteel de directeur van European Leagues: “We zitten met alle aangesloten leagues in een appgroep, we hebben actief contact met elkaar”, vertelt Manders.

“En ook met Jacco. European Leagues vertegenwoordigt onze stem in de vergadering van de UEFA, de KNVB doet dat vanuit bondsperspectief namens het Nederlandse voetbal. En in de ECA zitten ook Nederlandse clubs.” Manders verwacht dat er dinsdag grote beslissingen zullen worden genomen: “Het EK moet uitgesteld worden, dat is het meest wenselijke besluit dat de UEFA kan nemen”, is hij stellig.

“Dinsdag gaan al die partijen met elkaar in gesprek om te zoeken naar oplossingen. Als de grootste problemen achter de rug zijn, moeten we eerst zorgen dat we de landelijke competities weer opstarten en af krijgen”, vervolgt Manders zijn relaas. “Met of zonder publiek, dat zien we dan wel. Je kan net als de Japanners over de Olympische Spelen wel blijven volhouden dat het EK gewoon doorgaat, maar we moeten niet wegduiken voor de werkelijkheid. Het wordt vrijwel onmogelijk om het EK in de zomer te houden.”