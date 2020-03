Hoeness verklapt grootse plannen Bayern: ‘Er wordt momenteel gesproken’

Bayern München is druk bezig met een nieuw contract voor interim-trainer Hansi Flick, zo laat voormalig clubpresident Uli Hoeness weten in een interview met Sport1. Flick nam het stokje over van Niko Kovac, die november vorig jaar werd ontslagen. Daarnaast wil Bayern naar verluidt ook dolgraag de verbintenissen van onder meer Manuel Neuer, Thomas Müller en David Alaba verlengen.

"Ik kan er echter niet veel meer over zeggen, de raad van bestuur heeft daar het laatste woord over", benadrukt Hoeness in het vraaggesprek met bovengenoemde televisiezender. "Ik vind echt dat Hansi Flick tot nu toe geweldig werk heeft geleverd. Op een gegeven moment zal het bestuur een voorstel neerleggen bij de Raad van Commissarissen. Dat gaat ongetwijfeld op zeer korte termijn gebeuren."

Assistkoning laat zelfs Sancho achter zich: ‘Goals zijn nu minder belangrijk’

Lees artikel

Naast Neuer, Müller en Alaba beschikken ook Jérôme Boateng, Javier Martínez en Thiago Alcántara over contracten die na de zomerstop hun laatste jaar ingaan. "We hebben vier of vijf spelers die over ruim een jaar transfervrij zijn", verduidelijkt Hoeness. "Met al deze spelers wordt momenteel gesproken en ik hoop echt dat de gesprekken een bevredigend resultaat zullen opleveren."

Neuer is naar verluidt niet gelukkig met de naderende komst van Alexander Nübel, die komende zomer overkomt van Schalke 04. Hij wil dan ook vechten voor zijn plaats onder de lat bij Bayern. Boateng, die onder Kovac niet altijd verzekerd was van een basisplaats, is al eens gelinkt aan Juventus en Arsenal, al bleef een transfer naar één van deze clubs uit. Müller is na een moeizame periode ook weer helemaal opgeleefd in de Allianz Arena. Alaba liet vorige maand tegenover The Times weten dat hij niet uitsluit ooit eens aan een uitdaging elders te willen beginnen.