Tevreden PSV licht optie en verlengt samenwerking met twee jaar

PSV pikte Richie Ledezma begin vorig jaar op uit de jeugdopleiding van Real Salt Lake en de negentienjarige Amerikaan maakt vooralsnog een uitstekende indruk in Eindhoven. Zijn club is maandag dan ook overgegaan tot het lichten van de optie in het contract van de aanvallende middenvelder, zo meldt PSV via de officiële kanalen.

Ledezma lag oorspronkelijk nog tot aankomende zomer vast bij zijn huidige werkgever. PSV had echter de mogelijkheid om zijn contract met twee jaar te verlengen, waardoor de jeugdinternational van de Verenigde Staten nu tot minstens 2022 aan de club verbonden blijft.

Ledezma speelt zijn wedstrijden dit seizoen vooralsnog namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie en in 25 duels was hij goed voor 4 doelpunten. De jongeling mocht tijdens het winterse trainingskamp van PSV ook al even aan het grote werk ruiken en zat eind oktober ook op de bank tijdens de met 0-4 verloren wedstrijd tegen AZ. Van een debuut in de hoofdmacht kwam het echter nog niet.

Ledezma, die ook Mexicaanse roots heeft, bereidt zich momenteel met de Verenigde Staten Onder-23 voor op het Olympische kwalificatietoernooi, al is het vanwege de coronacrisis nog niet duidelijk of deze wedstrijden doorgang zullen vinden. Ook ploeggenoot Chris Gloster is opgeroepen voor de jeugdploeg van de VS.