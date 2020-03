Hartverscheurend statement na dood 21-jarige trainer door coronavirus

Ook in Spanje heeft het coronavirus in sommige gevallen verstrekkende gevolgen. Francisco García is namelijk overleden aan de gevolgen van het virus, zo meldt Atlético Portada Alta in een verklaring via de officiële kanalen. Bij hem was onlangs ook leukemie geconstateerd, zo weet La Opinión de Málaga te melden. De jeugdtrainer van de club uit de regio Málaga was slechts 21 jaar oud. In een emotionele verklaring wordt afscheid genomen van de jonge oefenmeester.

"Wij van Atlético Portada Alta willen ons medeleven betuigen aan de familie en goede vrienden van onze coach Francisco García, die ons helaas vandaag heeft verlaten", zo valt te lezen in het statement op Facebook. "Wat moeten we zonder jou, Francisco?", vraagt de club zich hardop af. "Je hielp altijd iedereen binnen de club. Hoe gaan we het nu doen in de competitie? We weten nog niet hoe, maar zullen keihard gaan vechten voor jou. We zullen je niet vergeten, rust in vrede, fenomeen. Voor altijd."

In Spanje gaat het dodental als gevolg van de coronacrisis richting de driehonderd. Daarnaast zijn er bijna 8.000 gevallen van besmetting met het virus bekend. Daarmee is Spanje één van de zwaarst getroffen landen in Europa. Net als in de meeste landen ligt LaLiga de komende weken stil en wordt er ook in de lagere divisies niet gevoetbald.