Dortmund lijkt vervanger Hakimi binnen te hebben: ‘Hij heeft al getekend’

Achraf Hakimi speelt sinds vorig seizoen op huurbasis bij Borussia Dortmund en de 21-jarige rechtsback is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in de ploeg van trainer Lucien Favre. De Marokkaans international keert na afloop van de huidige voetbaljaargang normaal gesproken echter terug naar zijn eigenlijke werkgever Real Madrid, waardoor die Borussen op zoek moeten naar een vervanger.

Dortmund wordt daarom al langere tijd in verband gebracht met de komst van Thomas Meunier en de Duitsers lijken inmiddels beet te hebben. De international van België beschikt over een aflopend contract bij zijn huidige club Paris Saint-Germain en ziet volgens berichten uit Frankrijk wel brood in een nieuw avontuur in het Signal Iduna Park.

Jérôme Rothen, oud-speler van onder meer PSG en AS Monaco, heeft zondag bij RMC Sport geclaimd meer te weten over de toekomst van Meunier: “Het is niet bijna rond, hij heeft al in Dortmund getekend. Ik kan jullie deze informatie met zekerheid geven, maar ik kan er verder niet meer over zeggen”, was hij stellig.

Als Dortmund er inderdaad in slaagt om Meunier vast te leggen, wordt hij de eerste aanwinst voor het aankomende seizoen. De Duitsers trokken in januari al de portemonnee om de komst van Erling Braut Haaland (voor 20 miljoen euro overgenomen van Red Bull Salzburg) en Emre Can (in eerste instantie gehuurd van Juventus en al voor 25 miljoen definitief ingelijfd) mogelijk te maken.