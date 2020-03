‘Iedereen lag in een deuk, daarna kocht ik voor 1.050 euro een Range Rover’

Cesc Fàbregas houdt er doorgaans van om na de training nog eens extra te oefenen op het nemen van strafschoppen. In 2018, toen hij nog verbonden was aan Chelsea, ging het echter helemaal mis voor de middenvelder. Fàbregas verloor een weddenschap van toenmalig ploeggenoot Willy Caballero en moest daarom een Range Rover kopen voor de doelman. De Spanjaard kwam met een hilarische oplossing op de proppen.

In een video op Instagram is te zien hoe Caballero wordt verrast door de inmiddels voor AS Monaco actieve Fàbregas, tot grote hilariteit van de andere spelers van Chelsea. De middenvelder legt in de tekst onder de video uit hoe de weddenschap tot stand kwam. "Ik sloot altijd weddenschappen af met keepers, om de uitdaging wat groter te maken. Ik faalde eigenlijk nooit. Op een dag werd ik overmoedig en ging het mis. Ik vertelde aan Willy Caballero dat ik hem een Range Rover zou bezorgen als hij mijn strafschop zou stoppen."

"Helaas wist hij mijn inzet te keren, terwijl het hele elftal stond te kijken", vervolgt Fàbregas zijn terugblik. "Ik veranderde van de meest zelfverzekerde kerel in de grootste kluns ter wereld. Iedereen lag in een deuk dat ik mijn schuld moest inlossen. Ik ging gelijk naar een sloperij waar ik een Range Rover vond voor 1.050 euro die niet meer te gebruiken was. Die kocht ik dan ook gelijk. De volgende dag werd de auto afgeleverd op het trainingscomplex", aldus Fàbregas, die zijn lesje wel heeft geleerd. "Ga niet ten koste van alles een weddenschap aan."