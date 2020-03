NAC-fans eren ‘helden van Breda’ voor harde werk tijdens coronacrisis

Supporters van NAC Breda hebben de medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda maandagochtend een hart onder de riem gestoken. Met de tekst ‘Hier werken de helden van Breda’ werd een groot spandoek bij de ingang van het gebouw opgehangen. De aanhangers van de Parel van het Zuiden willen langs deze weg het personeel bedanken voor hun harde werk tijdens de coronacrisis.

De supportersgroeperingen Breda Loco's en Fr0nt76 zijn verantwoordelijk voor het vervaardigen van het twintig meter lange spandoek. "Wij vinden het belangrijk dat deze mensen, die zich zo keihard inzetten tijdens deze crisis, wat aandacht krijgen", vertelt Iwan Maters van de Breda Loco’s in een reactie aan Omroep Brabant. "Wij krijgen alleen maar wat beperkingen opgelegd, maar zij moeten vol aan de bak. Daar hebben wij respect voor en dat hopen we via deze actie over te brengen. Gewoon om ze te steunen en te bedanken dat ze zo hard werken."

De spontane actie van de supportersgroepen van NAC kan met name op de sociale media op veel waardering rekenen. "Hulde aan deze prachtige actie van Breda Loco's en Fr0nt76", schrijft NAC maandagochtend in een reactie op Twitter. Het idee van het spandoek kwam zondag tot stand en kon een dag later dus al worden gepresenteerd bij het Amphia Ziekenhuis.