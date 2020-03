‘Ik wilde elders meer minuten maken, maar Ajax werkte niet mee’

Zondag dook in de Roemeense pers het bericht op dat Club Brugge zeer gecharmeerd is van Ajax-middenvelder Razvan Marin. De Belgische topclub zou 15 miljoen euro overhebben voor de Roemeen, die afgelopen zomer nog voor 12,5 miljoen door de Amsterdammers werd opgepikt bij Standard Luik.

De interesse vanuit Brugge is niet nieuw, zo bevestigt Marin in gesprek met Digisport. De Belgen meldden zich in januari ook al in de Johan Cruijff ArenA, maar kregen toen nul op het rekest: “Ik weet niets van een nieuwe aanbieding van Club, in de winter was dat wel het geval. Op dit moment weet ik van niets, alles zit op slot en ik kan er verder niet echt over nadenken”, legt hij uit.

“Mijn zaakwaarnemer is Italiaans en hij zit vast in Italië. Hij is helemaal gezond, ik heb hem wel gesproken. De situatie in Italië is erg ongelukkig, aangezien je het huis niet uit mag zonder de juiste papieren te overleggen”, gaat Marin verder. “In de winter speelde er inderdaad wel het een en ander. Club was niet de enige geïnteresseerde, maar ik mocht niet vertrekken.”

“Ze vertelden mij dat ik nodig ben en dat er niets aan te doen was. Ik wilde vertrekken om elders meer minuten te maken, maar ik sta onder contract bij Ajax en er was niets aan te doen”, sluit hij af. Marin begon het seizoen nog met een basisplaats, maar de 21-voudig international van Roemenië komt inmiddels nauwelijks meer in de plannen van trainer Erik ten Hag voor. De middenvelder speelde vooralsnog zeventien wedstrijden namens Ajax, waarvan het merendeel als invaller.