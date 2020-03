‘Als hij dat doet, zal hij uitgroeien tot de beste speler in Europa’

Federico Chiesa behoort tot een van de meest begeerde spelers van de Serie A. De 22-jarige vleugelaanvaller van Fiorentina werd al verschillende keren gelinkt aan Juventus, terwijl ook Manchester United genoemd werd als mogelijke bestemming. Cesare Prandelli voorspelt een hele grote toekomst voor Chiesa en noemt hem in potentie de ‘beste speler van Europa’.

Chiesa werd opgeleid door Fiorentina en maakte in september 2016 zijn debuut in de hoofdmacht van la Viola. Tot dusver speelde de aanvaller 139 officiële wedstrijden voor Fiorentina, waarin hij goed was voor 29 doelpunten en 20 assists. Dit seizoen gebruikt Giuseppe Iachini hem voornamelijk als centrale aanvaller in een tweespitsensysteem, waarin hij naast Dusan Vlahovic speelt. In deze jaargang verzorgde Chiesa tot dusver 7 doelpunten en 5 assists in 26 officiële duels.

“Chiesa moet volharden en in één richting werken. Dan praat ik over de rol, zijn rol”, geeft Prandelli, voormalig trainer van onder meer Fiorentina, AS Roma, de Italiaanse nationale ploeg, Galatasaray en Valencia, te kennen in gesprek met La Nazione. De oefenmeester, clubloos sinds zijn vertrek bij Genoa afgelopen zomer, wijst dan naar de positie van Chiesea, die door Iachini is omgeturnd van vleugelaanvaller tot centrumspits.

“Chiesa moet zich specialiseren in wat hij als zijn natuurlijk positie aanvoelt. Als hij dat doet, zal hij uitgroeien tot de beste speler in Europa”, verzekert Prandelli. De zeventienvoudig Italiaans international heeft voorlopig nog een contract tot medio 2022 bij Fiorentina, al wil de club uit Florence zijn verbintenis dolgraag verlengen om de belangstelling van andere clubs af te wimpelen. Chiesa kan vier miljoen euro per jaar, inclusief bonussen, gaan verdienen als hij zijn toekomst aan la Viola verbindt.