De Roon ervaart ‘trieste situatie’: ‘Er was een uurtje blijdschap bij ons’

Marten de Roon en de spelers van Atalanta Bergamo zitten momenteel in quarantaine. De Italiaanse club speelde vorige week nog de return van de achtste finale van de Champions League tegen Valencia (3-4 zege), van wie er drie spelers en twee stafleden besmet zijn met het coronavirus. “Het is een trieste situatie”, vertelt De Roon in het programma Rondo van Ziggo Sport.

“We zitten met het team in quarantaine. We mogen niet meer naar buiten, omdat we in aanraking zijn geweest met de spelers van Valencia”, geeft de middenvelder te kennen. Atalanta bereikte dankzij de 3-4 overwinning, die volgde op een 4-1 zege in de heenwedstrijd, de kwartfinale van de Champions League, maar na de wedstrijd in een leeg Mestalla volgde al snel berusting binnen de selectie. “Er was een uurtje blijdschap bij ons, maar daarna ging het alweer snel over wat er hier allemaal aan de hand is.”

Bergamo behoort tot de zwaarst getroffen gebieden van Italië, dat voorlopig de meeste besmettingen met het coronavirus in Europa telt. “Het is doodstil hier op straat. Je hoort alleen de sirenes van de ambulances en de klokken die om het half uur luiden voor de overledenen”, zegt De Roon, die in Italië met een complete lockdown te maken heeft. “Als je de straat opgaat en je wordt gepakt, kan je de cel in gaan.”

“Ik sta op, Netflix wat, speel Candy Crush, Facetime met het gezin en dan slaap je weer even. Het is best pittig om helemaal niets te doen. Ik doe wat oefeningen, maar ik heb geen loopband. Over twee weken zal er weer soort nieuw preseason beginnen. We moeten even roeien met de riemen die we hebben”, vertelt De Roon over zijn daginvulling nu hij de hele dag binnen moet zitten. De middenvelder voorspelt dat in Nederland op termijn dezelfde maatregelen getroffen zullen worden als in Italië.

“Daar wordt nu elke drie dagen een andere beslissing genomen. Dat gebeurde hier ook”, constateert de Oranje-international. “Eerst moest je oppassen, toen moest er één dorp sluiten, daarna twee dorpen en dat ging maar door. Nu moet iedereen thuis blijven en ik zie in Nederland hetzelfde gebeuren. Eerst dit, daarna dat. In de tussentijd blijven mensen elkaar besmetten dus dat aantal loopt nog op, dat kan niet anders.”