Transfer Pierre-Emerick Aubameyang lijkt aanstaande

Manchester United heeft de optie om Odion Ighalo definitief aan te trekken. In de overeenkomst is geen bedrag afgesproken, maar de verwachting is dat Shanghai Shenhua 16,5 miljoen euro wil incasseren voor de spits. (Daily Mirror)

Internazionale kijkt nadrukkelijk rond in eigen land. Onder meer Gaetano Castrovilli, Federico Chiesa, Sandro Tonali, Lorenzo Pellegrini, Manuel Locatelli, Armando Izzo en Marash Kumbulla zijn in beeld om de selectie te komen versterken. (Tuttosport)