‘Het is hard en vreselijk, vooral voor Liverpool, maar dit is de enige uitkomst’

Door de uitbraak van het coronavirus is ook de Premier League tot stilstand gekomen. Het is de bedoeling dat de Engelse competitie op 4 april weer wordt hervat, maar er wordt ernstig rekening mee gehouden dat de hervatting verder uitgesteld wordt of dat de laatste wedstrijd van het seizoen zelfs al gespeeld is. Alan Shearer is van mening dat er in het laatste geval geen kampioen kan worden aangewezen.

Liverpool gaat momenteel aan de leiding in de Premier League, met een voorsprong van 25 punten op naaste achtervolger Manchester City. The Reds hebben in principe nog zes punten nodig om de landstitel veilig te stellen, maar het is dus nog de vraag of en wanneer de Engelse competitie wordt hervat. “Wanneer, en dat zou iets waanzinnigs zijn, dit seizoen niet afgemaakt kan worden, kan je op geen enkele manier een winnaar aanwijzen”, zo schrijft Shearer in zijn column in The Sun.

Liverpool-fans: 'Goede maatregel, maar hopelijk krijgt Liverpool wel nog de titel'

“Het is hard en vreselijk, vooral voor Liverpool, maar dit is de enige uitkomst. Als je het resterende wedstrijdprogramma niet kan afmaken, kan je ook geen kampioenschap uitdelen of een degradant aanwijzen”, gaat de oud-spits van Southampton, Blackburn Rovers, Newcastle United en de Engelse nationale ploeg verder. “Voor Liverpool zou het ongelofelijk hard zijn. Maar ik zou geen manier hoe het eerlijk is hen de landstitel toe te kennen, ondanks dat geen enkele ploeg ze meer zou inhalen. Ze hebben nog zes punten nodig om het kampioenschap binnen te halen, maar die hebben ze nog niet.”

“Dat is de reden dat het seizoen in dat geval als nietig moet worden beschouwd. De situatie was anders geweest als ze de landstitel al hadden veiliggesteld. Maar dat is niet het geval en ondanks dat dit een vreselijk scenario is, is het in mijn ogen de enige optie om geen kampioen aan te wijzen”, concludeert Shearer. Hij stelt dat het een ‘rare tijd’ moet zijn voor de spelers van Liverpool, aangezien ze moeten wachten of ze hun sterke seizoen kunnen voortzetten. “Het is aan hen om professioneel en gedisciplineerd te blijven, tot ze weten wat er verder gaat gebeuren.”