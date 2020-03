‘Juventus gaat City en United aftroeven met deal van tweehonderd miljoen’

De naam van Harry Kane staat bovenaan het verlanglijstje van Juventus, zo weet Tuttosport te melden. De 26-jarige spits van Tottenham Hotspur wordt tevens begeerd door Manchester City en Manchester United, maar la Vecchia Signora is bereid om een megabedrag op tafel te leggen om hem naar Italië te halen. Indien het niet lukt om Kane los te weken bij Tottenham Hotspur, wendt Juventus zich volgens de Italiaanse krant tot Manchester City voor Gabriel Jesus.

Tuttosport kwam vorige week al met het bericht dat Kane op het verlanglijstje van Juventus stond. De Italiaanse topclub wil graag een spits vastleggen die te vergelijken is met Karim Benzema, vanwege de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo. De Portugees rendeerde optimaal bij Real Madrid toen de Fransman in de spits stond en autonoom, los van Ronaldo, kon functioneren. Juventus denkt dat Kane eenzelfde rol kan vervullen bij de topclub, waarbij Ronaldo alle vrijheid zou krijgen.

Manchester United en Manchester City zijn nadrukkelijk geïnteresseerd in Kane, maar Juventus is bereid om in financieel opzicht heel ver te gaan voor de Engels international. La Vecchia Signora is van plan om totaal tweehonderd miljoen euro te spenderen aan zijn transfersom en salaris. Door de matige prestaties van Manchester United in de laatste jaren en de dreigende Champions League-uitsluiting van Manchester City, zou Juventus de beste papieren hebben in de race om Kane.

Tottenham kan een fors bedrag verlangen voor Kane, daar zijn contract in Noord-Londen voorlopig nog tot medio 2024 loopt. Indien Kane niet geïnteresseerd is in een overstap naar Turijn of men er niet uitkomt met Tottenham, zal Juventus zich tot Manchester City wenden voor Gabriel Jesus. In dat geval lijkt de theorie van Tuttosport over een ‘type-Benzema’ overigens minder op te gaan. Een eventuele transfer van Gabriel Jesus naar Turijn zou dan volgens berichten uit Engeland weer kunnen leiden tot een transfer van Kane naar Manchester City.