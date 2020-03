Liverpool Echo wijst vier slachtoffers van ‘Klopp's summer shake-up’ aan

Hoewel nog niet duidelijk is of en wanneer de Premier League wordt hervat én of de zomerse transfermarkt op de gebruikelijke data zal plaatsvinden, gonst het als vanouds van de geruchten. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Liverpool Echo zal er aan het einde van het seizoen een summer shake-up bij Liverpool plaatsvinden en zullen vier voetballers hoogstwaarschijnlijk de deur van Anfield achter zich dichttrekken.

Xherdan Shaqiri was in januari een van de meest begeerde voetballers van Liverpool. Destijds toonden AS Roma en Sevilla concrete interesse in de buitenspeler annex Zwitsers international, die dit seizoen mede door blessureleed in slechts twee Premier League-duels aan het startsignaal verscheen. De in de zomer van 2018 voor vijftien miljoen euro aangetrokken Shaqiri speelde op 11 januari zijn laatste ‘wedstrijd’ voor the Reds: hij viel in de extra tijd van het uitduel met Tottenham Hotspur (0-1) in voor Mohamed Salah.

Adam Lallana heeft een aflopend contract met Liverpool en beide partijen hebben voorlopig geen aanstalten gemaakt om ook na vijf jaar nog met elkaar door te gaan. De middenvelder, die in 2014 voor 30 miljoen euro werd overgenomen van Southampton en in mei 32 jaar wordt, wil meer speeltijd en dat kan Klopp niet beloven. Liverpool liet eerder ook spelers als Alberto Moreno en Daniel Sturridge transfervrij gaan.

Ook de wegen van Nathaniel Clyne en Liverpool zullen na vijf jaar zo goed als zeker gaan scheiden. De rechtsback, 28 jaar, heeft eveneens een aflopend contract en speelde in december 2018 zijn laatste duel voor de Merseyside-club. Hij werd daarna een half jaar verhuurd aan Bournemouth, dat niet tot koop overging. Een slepende blessure aan zijn knie hield Clyne afgelopen zomer in Liverpool. Hij hervatte de training pas afgelopen maand.

Liverpool staat ook open voor een zomers vertrek van Dejan Lovren. De verdediger leek afgelopen zomer al op weg naar AS Roma, maar de Engelsen trokken zich gefrustreerd terug uit de onderhandelingen met i Giallorossi. Virgil van Dijk en Joe Gomez staan hoger in de pikorde en daarna heeft Klopp ook nog Joel Matip tot zijn beschikking. Lovren speelde tot dusver dit seizoen negen Premier League-duels in de basis.