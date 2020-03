Duidelijke woorden over hervatting Serie A: ‘Er zit een hele wereld achter’

De Serie A ligt inmiddels door de uitbraak van het coronavirus al een week stil en momenteel is het officieel de bedoeling dat op 4 april de bal weer gaat rollen op de Italiaanse velden. Damiano Tommasi, voorzitter van de Italiaanse spelersvakbond, waarschuwt echter dat het voorlopig ‘duidelijk onmogelijk’ is dat de Serie A over ruim drie weken hervat wordt en denkt dat er op z’n vroegst in mei of juni weer gevoetbald kan worden.

Ondanks dat er in Italië op dit moment een complete lockdown aan de gang is, grijpt het coronavirus nog altijd hard om zich heen. Italië is voorlopig het hardst getroffen land in Europa, met een kleine 25.000 besmettingen en 1809 overleden patiënten. “Het is duidelijk onmogelijk om begin april weer te gaan spelen’, zegt Tommasi in gesprek met Che tempo che fa. “Als alles goed gaat, kunnen we in mei of juni de competitie hervatten.”

“Wanneer we over voetbal praten, denken mensen alleen aan de veiligheid van de spelers. Maar er zit een hele wereld achter het team. De eerste besmetting in de voetbalwereld werd vastgesteld bij Serie C-club Pianese en hun materiaalman ligt nog altijd op de intensive care. Juventus heeft meer dan honderd mensen in quarantaine zitten”, vervolgt de president van de Italiaanse spelersvakbond, die tijdens zijn loopbaan uitkwam voor onder meer Hellas Verona, AS Roma en de Italiaanse nationale ploeg.

“Dit zijn mensen die door heel Italië en Europa reizen en heel, heel veel mensen ontmoeten tijdens het uitvoeren van hun werk. Dit probleem is niet alleen Italiaans, maar geldt voor heel Europa. De UEFA moet zich gedragen als de Europese Unie", aldus Tommasi. De Italiaanse voetbalbond (FIGC) gaat bij de UEFA aandringen op het uitstellen van het EK van komende zomer. Bondsvoorzitter Gabriele Gravina liet zondag weten dat het de bedoeling is dat de Serie A uitgespeeld zal worden en hoopt dat de competitie voor 30 juni afgerond kan worden.

De UEFA voert dinsdag een spoedoverleg over het EK, de Champions League en de Europa League. Voorlopig is het nog de bedoeling dat het EK op 12 juni wordt afgetrapt, maar de kans lijkt met de dag kleiner te worden dat het toernooi tegen die tijd daadwerkelijk kan beginnen. “Ik vraag me oprecht af of we dat kunnen gaan spelen, zeker gezien het feit dat het EK dit jaar in 12 verschillende landen met 24 deelnemers is”, stelt Tommasi. “Dus het lijkt me ongepast om dat in de huidige situatie af te werken in volle stadions.”