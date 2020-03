Jan Vertonghen reageert op brute overval: ‘Iedereen is in shock’

De familie van Jan Vertonghen was vorige week het slachtoffer van een gewelddadige overval. Vier overvallers drongen dinsdag het huis van de verdediger van Tottenham Hotspur binnen. Vertonghen zelf was afwezig: Tottenham Hotspur speelde een uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League, maar zijn vrouw Sophie De Vries en hun twee kinderen waren daarentegen thuis.

Vier mannen met balaclava's over hun hoofd bedreigden Vertonghens vrouw en kinderen met messen en machetes. De criminelen gingen er met een onbekende buit vandoor. “Ik ben okay”, vertelt de Belgisch international maandag in gesprek met Engelse media. “Iedereen is natuurlijk in shock. Mijn familie is in shock, maar ze zijn okay. Het is wat het is.”

“Wat ze hebben meegenomen? Sorry, maar dat kan ik niet vertellen. We willen dit zo privé mogelijk houden.” De familie Vertongen krijgt steun van Tottenham. “We staan Jan en zijn familie bij tijdens deze vreselijke traumatische ervaring”, zei een woordvoerder van de Premier League-club zondag. “We roepen iedereen met informatie op zich bij de politie te melden.”

Vertonghen is zeker niet de eerste voetballer die dit seizoen het slachtoffer van een overval of inbraak is. Crystal Palace-verdediger Mamadou Sakho raakte voor bijna een half miljoen aan juwelen kwijt toen zijn huis het doelwit was van inbrekers. Hij speelde op dat moment een uitwedstrijd tegen Southampton. Aan het begin van het seizoen waren Mesut Özil en Sead Kolisinac het doelwit van twee overvallers in Londen.