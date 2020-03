‘Eind maart zou het duidelijk worden of ik bij Feyenoord blijf ja of nee’

Dick Advocaat zit vol vragen nu het seizoen stilligt door het coronavirus. De speelronde begin april in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie is ook geschrapt, zo maakte het kabinet zondag bekend. De KNVB heeft alle profclubs bovendien verzocht om per direct niet meer te trainen. Sportevenementen waar meer dan honderd mensen op afkomen worden verboden tot en met 6 april in plaats van 31 maart. Advocaat benadrukt dat de regering een juiste beslissing heeft genomen.

“Niemand wist waar hij aan toe was, maar nu is er tenminste duidelijkheid geschapen tot begin april”, vertelt de trainer van Feyenoord maandag in gesprek met De Telegraaf. “Hoe jammer het ook is dat we niet voetballen, het is een juist besluit gegeven de omstandigheden.” De hele situatie bezorgt de ervaren Hagenaar een ongemakkelijk gevoel. “Omdat je niet weet wanneer dit allemaal eindigt. Het kan zomaar maanden duren en niemand heeft er enige ervaring mee.”

Advocaat verwacht dat er op zijn vroegst eind april pas weer gespeeld kan worden. “Als we nu drie weken niets doen, heb je daarna ook zo’n drie weken nodig om weer in je ritme te komen. Minimaal. Vervolgens loop je weer tegen allerlei andere problemen aan”, voorziet hij. “Contracten die eind juni aflopen. Ja, ook dat van mij. Eind maart zou het duidelijk worden of ik bij Feyenoord blijf ja of nee. Nu zal dat wel een aantal maanden langer duren. Je weet ook niet hoe het volgend seizoen eruit komt te zien.”

“Hoe gaat het met de financiën bij de clubs, hoe met transfers? Sowieso is het een moeilijk en onduidelijk verhaal. Waar eindigt Feyenoord in de competitie? Dat zijn toch allemaal vragen die beantwoord moeten worden”, beseft Advocaat iets meer dan een maand voor de bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord. De KNVB zal zich over die wedstrijd moeten buigen, maar ook nieuwe data moeten vinden voor speelronde 27, 28 en 29 in de Eredivisie en speelronde 30, 31, 32 en 33 in de Keuken Kampioen Divisie. Zondag 22 maart stond onder meer Feyenoord - Ajax op het programma in de Eredivisie.