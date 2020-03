‘Als import-Brabander ben ik niet meer welkom bij Ziggo’

De speelronde begin april in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie is ook geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus, zo maakte het kabinet zondag bekend. De KNVB heeft alle profclubs bovendien verzocht om per direct niet meer te trainen. Sportevenementen waar meer dan honderd mensen op afkomen worden verboden tot en met 6 april in plaats van 31 maart. Het kabinet gaat de komende tijd bekijken of die termijn nog verder moet worden opgeschoven. Aad de Mos ziet het zomaar gebeuren en dus zal hij zich de komende tijd op een andere manier moeten vermaken.

De Mos heeft er een hard hoofd in dat er met ingang van de tweede week van april weer gevoetbald gaat worden. “Dit kan zomaar vier, vijf, zes weken gaan duren”, vertelt hij maandag in gesprek met De Telegraaf. “Maar als het nodig is voor de gezondheid van ons allemaal, dan moeten we het maar zo lang zonder voetbal stellen. De gezondheid gaat voor.” De Mos is een echt voetbaldier en dus is deze periode een hard gelag. “Dit is een unieke situatie. We kunnen nu ervaren hoe de wereld eruitziet zonder voetbal.”

De Mos staat volledig achter de maatregelen. “Natuurlijk zijn we allemaal gek van voetbal, maar het is nog altijd veel minder belangrijk dan de gezondheid.” De oud-speler en -trainer hoefde zijn gezicht al niet meer te laten zien bij Ziggo Sport, waar hij analyticus is. “Als import-Brabander ben ik niet meer welkom bij Ziggo.” Hij heeft daardoor dus zeeën van tijd. “We hebben natuurlijk de kleinkinderen en daarnaast wordt het Netflix kijken en de social media blijven volgen.”

“Om toch nog een beetje met voetbal bezig te zijn, zal ik op YouTube extra veel filmpjes van bekende en onbekende spelers gaan kijken, iets wat ik normaal ook al veel doe”, benadrukt De Mos. “Daarnaast blijf ik niet binnen zitten. Ik trek eropuit op mijn racefiets en op de tankbaan, waar ik altijd hardloop, kom ik vrijwel nooit anderen tegen, dus daar kan ik zeker zonder gevaar naar toe.”

De KNVB riep de de clubs uit het betaald voetbal op om voorlopig niet meer te trainen. Bijna alle clubs wilden maandag gewoon trainen, maar onder meer Ajax, AZ en Feyenoord hebben al aangegeven dat niet meer te doen tot en met 6 april. De voetbalbond moet nieuwe data vinden voor speelronde 27, 28 en 29 in de Eredivisie en speelronde 30, 31, 32 en 33 in de Keuken Kampioen Divisie. Zondag 22 maart stond onder meer de Klassieker Feyenoord - Ajax op het programma in de Eredivisie.