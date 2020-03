‘Verbouwereerde getuigen’ zien Mason Mount doodleuk balletje trappen

Mason Mount kan een boete van Chelsea tegemoet zien. De middenvelder onttrok zich zondagmiddag aan de quarantaine en besloot op een voetbalveld in Noord-Londen balletje te trappen met collega Declan Rice en enkele vrienden, zo meldt de Daily Mirror. Volgens de krant is de clubleiding van Chelsea furieus. Spelers van de club zijn sinds donderdag in zelfisolatie, nadat aanvaller Callum Hudson-Odoi van the Blues positief testte op het coronavirus.

“Mount staat een donderpreek te wachten en kan ook een boete van de club verwachten”, zo verzekert de Daily Mirror zondagavond. Een woordvoerder van de club laat enkel weten dat Mount ‘is herinnerd aan zijn verantwoordelijkheden’ Zijn goede vriend Rice, met wie hij tussen 2006 en 2014 gelijktijdig in de jeugdopleiding van Chelsea zat, speelt voor West Ham en was niet in quarantaine. Het is onduidelijk of hij op de hoogte was van het feit dat Mount wel thuis had moeten zitten. De verwachting is dat West Ham deze week de training hervat, ondanks dat de Premier League minstens tot begin april is stilgelegd.

Wel besloot trainer David Moyes van the Hammers deze week om over te gaan tot zelfisolatie, vanwege zijn contact met Mikel Arteta rondom de Premier League-wedstrijd tussen Arsenal en West Ham (1-0) van vorige week zaterdag. Donderdag werd duidelijk dat de manager van Arsenal besmet is geraakt met het coronavirus. Tot dusver is Hudson-Odoi de enige voetballer uit de Premier League die positief is getest.

Mount, in het seizoen 2017/18 nog verhuurd aan Vitesse, werd zondag rond lunchtijd samen met Rice gespot op een veldje in de borough Barnet in Noord-Londen. De 21-jarige voetballers kwamen aan in hun bolides, respectievelijk een Bentley en een Mercedes, en begonnen te voetballen, tot verbazing van ‘verbouwereerde getuigen’. Een man vertelt aan de krant dat de wagens van de spelers zijn aandacht trokken. Ze droegen snoods (gezichtsbedekkende kleding, red.), maar het is niet duidelijk of ze dat deden om anderen te beschermen of om niet herkend te worden.”