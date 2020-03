Voortijdig einde van LaLiga in zicht: ‘We gaan de competitie stopzetten’

Javier Tebas lijkt niet meer te rekenen op een hervatting van het seizoen in Spanje. De voorzitter van LaLiga hint zondagavond in gesprek met AS stevig naar de definitieve stopzetting van de competitie. Tot dusver is in Spanje alleen besloten om de wedstrijden in LaLiga te schrappen tot aan 4 april, als onderdeel van de complete lockdown in het land.

"Ik heb het hele weekend videoconferenties gevoerd en telefoontjes gepleegd met Europese instituties en Spaanse clubvoorzitters", vertelt Tebas aan de Madrileense krant. "Er staat ons een cruciale week te wachten. Waar we nu mee te maken hebben is dat we de competitie gaan beëindigen." Tebas verwacht dat in de komende dagen meer duidelijkheid volgt. Dinsdag staat een teleconferentie van de UEFA op het programma met vertegenwoordigers van de 55 voetbalbonden in Europa. Mogelijk wordt dan een besluit genomen over de voortzetting van de Champions League, de Europa League en het EK 2020.

"Er worden deze week belangrijke knopen doorgehakt in Europa", weet ook Tebas. "Ik sta in contact met voorzitters van de competities in Italië, Duitsland en andere landen om de schema's op elkaar af te stemmen, maar we hebben te maken met een ernstig gezondheidsprobleem." Tebas vertelt desgevraagd dat hij zelf niet in quarantaine is gegaan. "Ik vertoon geen symptomen en ik ben niet getest", aldus de voorzitter, die naar eigen zeggen voorbereid was op de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. "We hadden al weken een plan van aanpak liggen en dat is nu in werking getreden. 95 procent van de werknemers in LaLiga werkt inmiddels vanuit huis."

Het merendeel van de clubs in LaLiga heeft alle activiteiten stopgezet, inclusief de trainingen. Zaterdag riep de regering van Spanje alle inwoners op om thuis te blijven; ze mogen alleen de deur uit om boodschappen en medicijnen te halen, om naar het ziekenhuis of naar werk te gaan en in 'noodgevallen'. Het land is na Italië het zwaarst getroffen in Europa, met 7798 besmettingen en 292 dodelijke slachtoffers. Met Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala (beiden Valencia) en Jonathas (Elche) zijn minstens drie spelers in Spanje positief getest op het coronavirus.

Het is niet duidelijk wat er precies gebeurt als het seizoen LaLiga definitief wordt beëindigd. In LaLiga staan officieel nog elf speeldagen op het programma en Barcelona leidt de dans: het team van Quique Setién heeft twee punten meer dan aartsrivaal Real Madrid, 58 om 56. Eerder deze week meldde Sport dat Barcelona van plan is om de landstitel op te eisen als de competitie wordt gestopt. De Catalanen zullen zich naar verluidt beroepen op het feit dat meer dan 70 procent van de competitiewedstrijden is afgewerkt: 27 van de 38 speeldagen. Real Madrid is van plan om 'felle tegenstand' te bieden aan de rivaal, zo klonk het.

In de reglementen van de RFEF en LaLiga wordt volgens Sport geen rekening gehouden met de gevolgen van het niet kunnen afmaken van een competitieseizoen. LaLiga startte in februari 1929 met tien teams en sindsdien kon elk seizoen worden afgemaakt. Alleen de burgeroorlog tussen 1936 en 1939 zette een streep door het Spaanse voetbal. De betrokken partijen zullen zodoende moeten beslissen of er een kampioen moet worden aangewezen óf dat het seizoen als ongeldig wordt verklaard. Mocht er geen akkoord worden bereikt, dan is het aan bondsvoorzitter Luis Rubiales om een eindoordeel te vellen.