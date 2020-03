Youri Mulder mist één speler bij Oranje: ‘Hij heeft meer bewezen dan Wijndal’

Youri Mulder pleit voor de entree van Robin Gosens bij Oranje. In de uitzending van Rondo wordt zondagavond de voorselectie besproken die Ronald Koeman deze week samenstelde voor de oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten (26 maart) en Spanje (29 maart), ondanks dat later in de week duidelijk werd dat beide wedstrijden zijn geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Woensdag maakte Koeman zijn dertigkoppige voorselectie bekend. Mohamed Ihattaren (PSV), Teun Koopmeiners en Owen Wijndal (beiden AZ) werden voor het eerst opgenomen in het keurkorps. Wijndal is een van de linksbacks in de groep; behalve de verdediger van AZ zijn ook Patrick van Aanholt (Crystal Palace) en Daley Blind (Ajax) inzetbaar op die positie. Gosens is dit seizoen de vaste linksback van Atalanta, dat voor de onderbreking bezig was aan een ijzersterk seizoen. Atalanta schakelde Valencia uit in de achtste finale van de Champions League en staat op de vierde plek in de Serie A.

Ronald Koeman haalt drie nieuwe namen bij voorselectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman stelde een dertigkoppige selectie samen voor de duels met de Verenigde Staten en Spanje. Lees artikel

Gosens, in de zomer van 2017 overgekomen van Heracles Almelo, was dit seizoen in 22 competitieduels goed voor 7 doelpunten en 5 assists. Hij is geboren in Duitsland, maar heeft een Nederlandse vader en beschikt over twee paspoorten. Vorige maand vertelde hij aan de NOS dat hij zich 'zowel Nederlands als Duits' voelt en dat hij openstaat voor een interlandcarrière bij beide landen. De ploeggenoot van internationals Hans Hateboer en Marten de Roon had echter nog niets gehoord van de vertegenwoordige bonden.

"Van één speler vond ik het jammer dat hij er niet bij zat: Robin Gosens had het verdiend", stelt analist Mulder, die vindt dat Gosens een 'fenomenaal goed seizoen' doormaakt in Italië. De voormalig aanvaller van FC Twente en Schalke 04 had Gosens liever in de selectie gezien dan Wijndal. "Ik zou hem graag bij het Nederlands elftal zien. Gosens heeft natuurlijk ervaring in de Serie A en in de Champions League. Dat is wat anders dan ervaring bij AZ. Volgens mij heeft hij iets meer bewezen dan Wijndal. Hij speelt al twee, drie jaar top in Italië. Maar het zou kunnen dat Gosens het niet wil, of dat hij nog geen beslissing heeft genomen."