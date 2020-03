Eliaquim Mangala als tweede of derde speler van Valencia positief getest

Eliaquim Mangala is positief getest op het coronavirus, zo bevestigt de verdediger van Valencia zondagavond via Twitter. De 29-jarige Fransman is na Ezequiel Garay de tweede speler van los Che van wie bekend is dat hij met het virus is besmet; eerder op de zondag meldde Valencia dat 'vijf werknemers' positief zijn getest. Verder is in Spanje alleen Jonathas van tweededivisionist Elche positief getest.

"Ik heb vandaag gehoord dat ik besmet ben geraakt met het coronavirus", schrijft Mangala op Twitter. "Ik voel me goed en ik heb geen symptomen die verbonden zijn met het virus. Maar ik ben thuis in quarantaine en ik ben afgezonderd van mijn familie. We kunnen het virus dragen zonder symptomen te hebben, zo heb ik geleerd, dus ik raad iedereen aan om thuis te blijven en contact met anderen zoveel mogelijk te voorkomen, ook als je je goed voelt. Als iedereen zich daaraan houdt, kunnen we de verspreiding zoveel mogelijk indammen. Veel dank voor jullie steun. Zorg goed voor jezelf en voor je geliefden", concludeert de ex-verdediger van Manchester City.

Zaterdag riep de regering van Spanje alle inwoners op om thuis te blijven; ze mogen alleen de deur uit om boodschappen en medicijnen te halen, om naar het ziekenhuis of naar werk te gaan en in 'noodgevallen'. Het land is na Italië het zwaarst getroffen in Europa, met 7798 besmettingen en 292 dodelijke slachtoffers. Nadat Valencia meldde dat vijf werknemers besmet waren met het virus, berichtte het plaatselijke Tribuna Deportiva dat het gaat om drie spelers en twee leden van de technische staf: Garay, Mangala, José Luis Gayà, staflid Francisco Camarasa en arts Juan Aliaga. Het nieuws over Mangala klopt dus in ieder geval, en Gayà zou de derde besmette speler van de club kunnen zijn.

In de uitzending van Rondo op Ziggo Sport vertelt Marten de Roon zondagavond dat hij na het Champions League-tweeluik tussen Valencia en Atalanta in de achtste finale niet meer naar de supermarkt mag in Italië. "Tot voor kort mocht één iemand van de familie wel naar de supermarkt. Omdat wij in aanraking zijn geweest met Valencia-spelers, mag dat ook niet meer", zegt hij vanuit Bergamo. "Je hebt geen vrijheid en je bent op je eigen huis aangewezen. Je mag niet naar buiten: als je de straat op gaat en je wordt gepakt door de politie, kun je de cel in. Het is de bedoeling dat je thuis blijft, omdat virus in te dammen."