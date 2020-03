Watzke krijgt volle laag op sociale media na uitspraken over coronavirus

Hans-Joachim Watzke betreurt het stopzetten van de Bundesliga. Dit weekend werd de gehele 26ste speelronde geschrapt en tot aan 2 april wordt er niet gevoetbald in Duitsland. Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund, had de wedstrijd van zaterdag tegen aartsrivaal Schalke 04 liever laten doorgaan achter gesloten deuren, vertelt hij zondagavond in een uitzending van Sportschau. Hij voorspelt dat er dit seizoen in ieder geval niet meer met publiek op de tribunes zal worden gevoetbald in Duitsland.

Het gaat volgens Watzke 'heel lang' duren voordat wedstrijden weer op normale wijze worden afgewerkt. "Als er dit seizoen nog wordt gevoetbald, dan zijn het spookwedstrijden. Dat is volstrekt helder. Maar we moeten ons wel kunnen afvragen of er zonder publiek gespeeld zou kunnen worden. Het moet niet verboden worden om bepaalde gedachten te uiten", voegt hij eraan toe in het sportprogramma van ARD. Er is volgens Watzke 'alles aan gedaan' om de risico's van de verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken in de voetballerij.

Met wedstrijden achter gesloten deuren wordt volgens de beleidsbepaler 'de levensader' van de sport geraakt, maar toch is hij er voorstander van. "Als we de derby gespeeld zouden hebben, dan waren er tachtig mensen in het stadion geweest. Dat is een acceptabel aantal. Het zou de competitie 75 miljoen euro hebben bespaard." Het is volgens Watzke belangrijk om het normale leven weer op te pakken zodra het kan. Hij toont zich geen voorstander van de maatregel die zondag werd aangekondigd door de regering van Oostenrijk: bondskanselier Sebastian Kurz verbiedt samenscholing met meer dan vijf personen. "Daar heb je niets aan", stelt Watzke.

"We moeten niet gaan overdrijven. Voor profvoetballers is het gezondheidsrisico niet heel serieus. We moeten het kind niet met het badwater weggooien. Als de Bundesliga uiteindelijk afgebroken moet worden, dan is dat voor sommige clubs heel, heel vervelend", concludeert Watzke. Zijn antwoorden in het vraaggesprek met journaliste Jessy Wellmer van Sportschau komen Watzke op sociale media op kritiek te staan. Voetbalcommentator Derek Rae vindt de beleidsbepaler 'wreed' overkomen in het interview. "Watzke heeft de boodschap niet helemaal begrepen, of wel?", voegt Flo Bogner van Eurosport eraan toe. Ook van doorsnee twitteraars klinkt de nodige kritiek onder een video van de uitspraken van Watzke, zoals dat hij het belang van geld laat prevaleren boven gezondheidsmaatregelen.