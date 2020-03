Traoré: ‘Bij FIFA koos ik vaak voor Ajax en dat had niets met hem te maken’

Lassina Traoré beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax en de negentienjarige spits maakte tot nu toe dertien keer zijn opwachting in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij viermaal wist te scoren. De Burkinees speelde eerste anderhalf jaar bij Ajax Cape Town voordat hij de gang maakte naar Nederland en voor Traoré is het bijzonder dat hij nu bij Ajax actief is.

“Voor mij kwam een droom uit, zo simpel is het”, vertelt hij in gesprek met Ajax Life. “Ik zocht gelijk contact met mijn familie en mijn neef Bertrand, die toen bij Chelsea speelde. Ik sprak met hem al vaak over Ajax, want hij maakte hier een prachtig seizoen mee en speelde een Europa League-finale.”

Bertrand Traoré werd in het seizoen dat Peter Bosz de scepter zwaaide bij Ajax door de Amsterdammers gehuurd van Chelsea en hij speelde toen een belangrijke rol in het elftal dat de finale van de Europa League wist te bereiken. Na de tegen Manchester United verloren eindstrijd verliet hij Chelsea definitief voor Olympique Lyon.

Lassina Traoré kende Ajax niet alleen via de verhalen van zijn neef, zo benadrukt hij: “In Burkina Faso speelde ik geregeld FIFA op mijn PlayStation. Dan koos ik vaak Ajax als team om mee te spelen. Nee, dat had niets met Bertrand te maken. Ik deed dat al voordat hij in Amsterdam belandde. Ik heb overigens wel heel veel contact met hem. Mijn ouders vertelden mij trouwens ook over Patrick Kluivert. Hij was hier natuurlijk een held en een typische Ajax-spits”, sluit hij af.