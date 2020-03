Galatasaray geeft koplopers van Turkije reden tot zucht van verlichting

In navolging van de kraker tussen Trabzonspor en Istanbul Basaksehir (1-1) is zondagavond ook het duel tussen Galatasaray en Besiktas in een gelijkspel geëindigd. In het volledig lege Türk Telekom Stadion kwamen beide ploegen niet tot scoren: 0-0. Galatasaray was in grote gedeelten van de wedstrijd de bovenliggende partij en kreeg de meeste mogelijkheden om het duel open te breken. Door de remise blijft Galatasaray, de nummer drie van de Süper Lig, drie punten verwijderd van koplopers Basaksehir en Trabzonspor. Besiktas stijgt een plek op de ranglijst en neemt de vijfde positie in.

Of het kwam door het gebrek aan publiek valt moeilijk te zeggen, maar afgezien van een gele kaart voor Besiktas-trainer Güven Yalçin, na aanmerkingen op de wedstrijdleiding, kende de wedstrijd niet de intensiteit die een derby tussen twee grootmachten uit Istanbul normaliter heeft. Het tempo lag laag, maar gevaarlijke momenten waren er wel. Opvallend genoeg was Ryan Donk een van de meest dreigende spelers van Galatasaray in de eerste helft. In de openingsfase kopte de aanvaller over het doel van Loris Karius, nadat Younès Belhanda de bal met een fraaie stift afleverde in het strafschopgebied. Karius kwam met een ietwat gevaarlijke vuistslag zijn doel uit en kwam in botsing met Donk, maar de roep van Galatasaray om een strafschop was aan dovemansoren gericht.

Het Türk Telekom Stadion werd voor de aftrap volledig gedesinfecteerd.

Donk leek de wedstrijd aanvankelijk te gaan missen, want in de warming-up stopte hij plots met opwarmen. Ahmet Çalik, zijn mogelijke vervanger, warmde zich op met de rest van de ploeg. Toch was het Donk die aan de aftrap stond. Aan het begin van de tweede helft leek de verdediger zich te verstappen met niemand in de buurt; met fysieke klachten sprintte hij richting de zijlijn om zich te laten behandelen, alvorens hij terugkeerde op het veld. Het stond op dat moment nog 0-0 en dat kwam mede doordat de mandekker in de achttiende minuut opnieuw over het doel van Karius kopte, ditmaal uit een hoekschop vanaf de rechterflank.

Het waren niet de enige kansen voor Galatasaray in het eerste bedrijf. Zo probeerde Sofiane Feghouli het op aangeven van Radamel Falcao met een hard, laag schot vanaf de rand van het strafschopgebied; zijn inzet was een prooi voor Karius. Feitelijk vuurde Besiktas in de eerste helft geen enkel schot op doel af, wat de ploeg niet meer overkwam in een stadsderby sinds 3 december 2016, toen Besiktas remiseerde tegen Fenerbahçe (0-0). Maar de bezoekers scoorden vlak voor de pauze wel. Het doelpunt werd echter afgekeurd: Burak stond in buitenspelpositie, toen hij werd aangespeeld en afrondde vanuit een lastige hoek.

Het eerste schot van Besiktas volgde tien minuten na de pauze. Na een messcherpe, lage voorzet van Burak vanaf de rechterflank probeerde Henry Onyekuru de bal vanaf de linkerflank in de korte hoek te krijgen, maar Fernando Muslera kwam gedecideerd en met goed gevolg zijn doel uit. Kort daarvoor had Falcao aan de overzijde net naast gekopt, na een vrije trap vanuit het middenveld. Na ruim een uur maakte Jeremain Lens zijn entree bij Besiktas als vervanger van Gökhan Gönül. Hij verving hem rechtsreeks op het veld, als rechtsback. Lens ontving een kwartier voor tijd een gele prent, toen hij Ömer Bayram naar het gras trok zonder dat de bal in de buurt was.

In de slotfase van de wedstrijd voerde Galatasaray de druk op. Karius werkte een corner van Jean Michaël Seri onvoldoende weg, maar reageerde vervolgens wel goed op het schot van Onyekuru van dichtbij in de rebound. Twaalf minuten voor tijd sneed de opgestoomde verdediger Marcão de defensie van Besiktas open met een messcherpe pass op Bayram, wiens inzet in de korte hoek werd gepareerd door Karius; in de rebound gleed Feghouli de bal naast uit een levensgrote kans. Vijf minuten voor tijd was het echter Galatasaray dat opgelucht mocht ademhalen, toen Atiba Hutchinson na een corner naar de eerste paal sprintte en de bal verlengde; hij schoot tegen Muslera aan.