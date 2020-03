Van Dijk: ‘Ik zou het heel erg vinden als dat in een leeg stadion gebeurt’

Liverpool gaat met een voorsprong van 25 punten op Manchester City momenteel soeverein aan kop in de Premier League, al hebben the Citizens wel een wedstrijd minder gespeeld. Het is echter nog maar de vraag of en wanneer the Reds zichzelf kampioen van Engeland mogen noemen, aangezien er vanwege de uitbraak van het coronavirus tot in ieder geval 3 april niet gevoetbald zal worden in de Premier League.

Virgil van Dijk weet net als de rest van de spelers niet precies waar hij aan toe is, maar de Oranje-international hoopt wel onder zo normaal mogelijke omstandigheden het seizoen af te kunnen sluiten. “Als we in een leeg stadion zonder de fans kampioen worden, zou ik dat heel erg voor hen vinden”, wordt hij geciteerd door de Daily Mirror.

“Het zou natuurlijk een tegenvaller zijn als er geen fans zijn op Anfield, niemand wil wedstrijden spelen zonder publiek. Datzelfde geldt voor de fans van de andere teams in de Premier League. Iedereen die een team aan wil moedigen, maar niet naar het stadion mag, zal dat moeilijk vinden. Totdat er een beslissing is genomen hoe het nu verder moet, zullen we ermee om moeten zien te gaan”, vervolgt hij zijn verhaal.

“Zodra dat gebeurt, zullen we de titel naar onze fans brengen, dat is een ding dat zeker is. We moeten allemaal verstandig blijven en hier op een verstandige manier mee omgaan. Als de autoriteiten een afweging maken, moeten we er gewoon mee omgaan en het accepteren”, sluit Van Dijk af. De supporters van Liverpool kijken al geruime tijd reikhalzend uit naar het naderende kampioenschap, aangezien de laatste keer dat de club de landstitel won alweer dertig jaar geleden is.