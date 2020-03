Eredivisie-voetbal langer uitgesteld door nieuwe maatregelen politiek

Het kabinet heeft zondag nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen raken ook het voetbal: sportclubs moeten vanaf zondagavond 18.00 uur de deuren sluiten. De maatregel geldt in ieder geval tot 6 april. De ingrepen die eerder deze week werden aangekondigd worden verlengd van 31 maart tot 6 april, waardoor ook het voetbalprogramma van de eerste week van april komt te vervallen.

Aanvankelijk zouden drie speelrondes niet kunnen doorgaan, indien de Eredivisie begin april weer hervat zou worden. Nu gaat echter ook een streep door de wedstrijden die op het programma stonden voor zaterdag 4 april en zondag 5 april. Lijstaanvoerders Ajax en AZ zouden het in dat weekend thuis opnemen tegen respectievelijk PEC Zwolle en Vitesse; Feyenoord zou op bezoek gaan bij RKC Waalwijk en voor PSV stond een thuisduel met Heracles Almelo op het programma.

Ook de Keuken Kampioen Divisie ligt door de nieuwe maatregelen langer stil. Op het tweede niveau van Nederland stond op vrijdag 3 april een volledige speelronde gepland. Drie dagen later, op maandag 6 april, zouden vier duels worden gespeeld. Dat is de laatste dag waarop de nieuwe maatregelen zullen gelden, mits ze niet verlengd worden. Het kabinet heeft zondag verder besloten om alle scholen en horecagelegenheden in Nederland te sluiten, waardoor het sociale leven nadrukkelijker tot stilstand komt.

De Eredivisie zou normaliter eindigen op 24 mei, maar het is inmiddels de vraag hoe lang het seizoen zal doorgaan indien het wordt afgemaakt. Door de Europese uitschakeling van Ajax en AZ zijn er in ieder geval vier mogelijke data vrijgekomen om wedstrijden in te halen. Tevens moeten er nog twee wedstrijden worden ingehaald: AZ - Feyenoord en FC Utrecht - Ajax. Die duels werden in februari uitgesteld wegens de storm Ciara. De KNVB heeft 8 april en 9 april al aangewezen als nieuwe data voor die duels.