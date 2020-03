Ook Ajax kondigt maatregelen aan ter bestrijding van coronavirus

Ook Ajax heeft inmiddels maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. De Amsterdamse club laat zondagmiddag via de officiële kanalen weten dat de jeugdopleiding tenminste tot 31 maart gesloten blijft. Ook zal de School van de Toekomst gesloten worden en blijft het gehele sportcomplex voorlopig gesloten voor externe bezoekers. Dit betekent niet dat er tot 31 maart niet getraind zal worden, benadrukt Ajax.

Het NOC*NSF gaf vanmiddag het dringende advies om alle trainingscentra voor topsporters te sluiten en Ajax heeft daar inmiddels dus gehoor aan gegeven. Volgens De Telegraaf moeten de overige clubs in Nederland nog een beslissing nemen. Zo zal de clubleiding van Feyenoord zondagavond een beslissing nemen op basis van alle dan beschikbare gegevens, zo heeft een woordvoerder laten weten aan de krant. Bij PSV wordt er maandag niet getraind.

Ajax en Jong Ajax zullen maandag nog wel trainen op De Toekomst, maar verder is nog niet bekend hoe de komende periode eruit zal zien voor de Amsterdammers. De Nederlandse politiek heeft zondag in elk geval drastische maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus: alle scholen, horeca en sportclubs zijn vanaf maandag gesloten tot minimaal 6 april.

De KNVB maakte eerder deze week al bekend dat het voetbal in Nederland vanwege de coronavirus tot minstens 31 maart stilligt. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is inmiddels opgelopen tot 1351, zo maakte het RIVM vanmiddag bekend. Tien mensen stierven al als gevolg van de ziekte.