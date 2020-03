Abdülkadir Ömür in tranen van veld in kraker; Elia-soap krijgt nieuwe wending

De topper in de Turkse competitie tussen Trabzonspor en Istanbul Basaksehir heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. In een lege Medical Park Arena kwamen beide teams na rust één keer tot scoren: 1-1. Trabzonspor en Istanbul Basaksehir blijven beide met 53 punten uit 26 wedstrijden de ranglijst in de Süper Lig aanvoeren, maar de grote winnaar na de onderlinge topper lijkt Galatasaray. De nummer drie van de competitie komt later vandaag nog in eigen huis in actie tegen Besiktas en kan de twee koplopers bij een overwinning tot op één punt naderen.

Het ging de laatste dagen in aanloop naar de topper van vanmiddag in de Turkse media vooral over Alexander Sörloth. De topscorer van de Süper Lig viel afgelopen woensdag geblesseerd uit in het inhaalduel van Trabzonspor met Malatyaspor (1-3 overwinning), waarna het de vraag was of de Noor op tijd fit zou raken voor de kraker tegen Istanbul Basaksehir. Sörloth herstelde echter voorspoedig en was zodoende gewoon vanaf het begin van de partij. Trainer Hüseyin Çimsir koos ervoor om de ex-spits van FC Groningen voorin gezelschap te geven van Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme en Caleb Ekuban.

Bij Istanbul Basaksehir viel op dat Eljero Elia terugkeerde in de wedstrijdselectie van coach Okan Buruk. De voormalig Feyenoorder ontbrak afgelopen donderdag in het Europa League-duel met FC Kopenhagen (1-0 zege) en liet tegenover FOX Sports-verslaggever Jan Joost van Gangelen weten dat hij niet geblesseerd was. "Het is een beetje een politiek spelletje", voegde Elia daaraan toe. Elia zou in conflict zijn met zijn werkgever, omdat de 33-jarige Nederlander zijn aflopende contract weigert te verlengen. Buruk had vanmiddag in zijn wedstrijdselectie echter wél weer een plek over voor Elia. Notitie verdient dat Istanbul Basaksehir vanmiddag tien reserves mocht opnemen in de wedstrijdselectie, waar dat er afgelopen donderdag slechts zeven waren. Overigens zat er voor Elia niet meer dan een reserveplek in: hij mocht niet opdraven en zat negentig minuten op de bank.

Istanbul Basaksehir begon de wedstrijd vanuit de organisatie en plooide terug op eigen helft, maar kreeg na zeven minuten voetballen wel de eerste serieuze mogelijkheid. Danijel Aleksic werd in stelling gebracht door Júnior Caiçara, maar het schot van de Servische middenvelder scheerde vervolgens via de buitenkant van de paal naast. Kort erna dook ook Trabzonspor voor het eerst gevaarlijk op in de vijandelijke zestien: Nwakaeme schoot na voorbereidend werk van Ömür venijnig naast. In het restant van de eerste helft waren de beste kansen voor de thuisploeg. Een schot van Nwakaeme scheerde halverwege de eerste helft rakelings naast na een pass van Ekuban, terwijl een schuiver van José Sosa op slag van rust uit de verre hoek werd gedoken door Mert Günok.

Trabzonspor eindigde de eerste helft zo als bovenliggende partij en ging na rust aanvankelijk op dezelfde voet verder. Sörloth had twee minuten na de onderbreking de 1-0 op zijn hoofd na een afgemeten voorzet van Ekuban, maar de poging van de Noorse spits ging rakelings voorbij het doel van Günok. Tien minuten later nam Istanbul Basaksehir aan de overzijde enigszins uit het niets de leiding. Fredrik Gulbrandsen wist Edin Visca met een fraaie crosspass vrij te spelen aan de rechterkant van het strafschopgebied, waarna de Bosniër de bal richting de rand van de zestien terugtrok op Demba Ba. Die haalde in één keer uit en verschalkte Ugurcan Çakir met een knal in de korte hoek: 0-1.

De bezoekers leken daarmee op rozen te zitten, maar Trabzonspor wist amper acht minuten later alweer langszij te komen. Martin Skrtel zette onbedoeld het hoofd tegen een indraaiende hoekschop van José Sosa en scoorde zo in eigen doel: 1-1. De gelijkmaker gaf Trabzonspor even moraal, maar twintig minuten voor tijd moest de thuisploeg toch weer een tegenvaller incasseren. Ömür blesseerde zich namelijk, waarna het twintigjarige toptalent in tranen het veld verliep. Ömür stond eerder dit seizoen ook al maanden aan de kant met een zware knieblessure, hetgeen mogelijk een verklaring is voor zijn hevige emoties. Trabzonspor was het daarna even kwijt, waardoor Istanbul Basaksehir in de slotfase de bovenliggende partij was. Via Skrtel en Ba waren de bezoekers in de slotfase nog dicht bij de 1-2, maar Çakir voorkwam uiteindelijk met voortreffelijk keeperswerk erger leed voor Trabzonspor. Bilal Basacikoglu deed in de laatste minuten overigens nog als invaller meer bij Trabzonspor.