Lyrische Van Dijk tipt topclubs Oranje-collega: ‘Hij heeft de kwaliteiten’

Virgil van Dijk ziet Nathan Aké in de toekomst wel in de top voetballen. De verdediger van Liverpool is tegenover de Daily Echo lovend over de kwaliteiten van zijn collega bij het Nederlands elftal. Van Dijk ziet veel klasse bij de 25-jarige stopper van Bournemouth. "Ten eerste: hij is een fantastische gast", steekt de aanvoerder van Oranje van wal.

"Ik spreek bij de nationale ploeg regelmatig met hem en ik vind ook dat hij een fantastische speler is. Als hij de aanvoerdersband draagt, laat hij ook leiderschap zien. Het is mooi om te zien dat hij steeds beter wordt. Ik weet niet wat er met hem gaat gebeuren bij Bournemouth. Je moet gewoon nuchter blijven en wat dat betreft maak ik me totaal geen zorgen om hem", aldus Van Dijk.

Op de vraag of Aké meteen naar een topclub kan verkassen, antwoordt de verdediger van the Reds bevestigend. "Hij heeft de kwaliteiten ervoor. Maar je moet tegenwoordig meer hebben dan alleen kwaliteit. En hij is nog jong en wordt nog beter. Je weet nooit welke beslissing er genomen gaat worden", zegt Van Dijk over Aké, die al werd gelinkt aan onder meer Chelsea en Tottenham Hotspur.

"Ik ben erg positief over hem", vervolgt Van Dijk, die weet dat Aké er niet echt aan te pas komt bij Oranje. "Bij de nationale ploeg zitten we qua centrale verdedigers momenteel goed. Hij is een van die centrumverdedigers die er steeds is en het is goed om wat karakter in de ploeg te hebben. Hij werkt hard en dient ook als goed voorbeeld voor jongere spelers."