Verbolgen Wayne Rooney haalt in zijn eerste column hard uit

Wayne Rooney hekelt het gebrek aan daadkracht bij de Britse autoriteiten. De aanvaller van Derby County vindt dat de overheid en de voetbalinstanties tekort zijn geschoten in de heersende coronacrisis. De pupil van manager Phillip Cocu stelt dat profvoetballers als proefkonijnen werden behandeld, aangezien de autoriteiten pas relatief laat tot een ingrijpend besluit kwamen.

Waar bonden in onder meer Italië en Spanje besloten om de competitie tot nader orde op te schorten, was het in Engeland eerst nog de bedoeling dat dit weekend een speelronde zou worden afgewerkt in onder andere de Premier League. Nadat bij meerdere clubs het coronavirus werd geconstateerd, besloot men de competities alsnog op te schorten. Rooney laat in zijn eerste column voor The Sunday Times weten de gang van zaken te hekelen.

Liverpool-fans: 'Goede maatregel, maar hopelijk krijgt Liverpool wel nog de titel'

Volgens de spits was het voor spelers, staf en hun families een week vol zorgen. "Na de noodvergadering werd eindelijk de juiste beslissing genomen. Maar tot dat moment voelde het voor de meeste voetballers in Engeland waarschijnlijk alsof ze als proefkonijnen werden behandeld. De andere sporten werden er allemaal uitgegooid en wij moesten gewoon doorgaan."

Rooney vraagt zich af waarom het tot vrijdag duurde voordat men tot de juiste beslissing kwam. "Als een van mijn familieleden het virus zou krijgen door mij, omdat ik zonodig door moest voetballen terwijl het niet veilig is (en zij zouden ernstig ziek worden), dan zou ik echt serieus overwegen om nooit meer te voetballen. Dat zou ik de autoriteiten nooit vergeven. Het is maar sport. Er staan hier mensenlevens op het spel, dat moet altijd op de eerste plaats komen."

Ook José Manuel Reina, op huurbasis actief bij Aston Villa, is verbolgen over het feit dat er pas laat een streep ging door de duels in Engeland. "Het was gekkenwerk", stelt de doelman van AC Milan bij Marca. "Andere landen die al dieper in de crisis zitten hebben radicalere maatregelen getroffen en dat pad moeten wij ook volgen. Engeland moet niet wegkijken. De volksgezondheid en welzijn van iedereen is veel belangrijker dan sport."

"Je moet wel de juiste prioriteiten hebben. Voetbal is maar een spelletje, slechts amusement voor het volk. De volksgezondheid moet op de eerste plaats komen", aldus Reina, die wel weet hoe de UEFA moet handelen inzake het mogelijk uitstellen van het EK. "De competities moeten pas weer beginnen als alles weer rustig is. De meest logische optie is het EK te verplaatsen naar volgend jaar. Dat moet de eerste maatregelen zijn die moet worden genomen", besluit de ervaren sluitpost.