Voorzitters Lyon en Marseille ruziën na rigoureus voorstel Jean-Michel Aulas

De voorzitters van Olympique Lyon en Olympique Marseille hebben het in de Franse media met elkaar aan de stok gekregen. Jean-Michel Aulas van Lyon opperde het idee om vanwege de uitbraak en verspreiding van het coronavirus het huidige Ligue 1-seizoen per direct te beëindigen, een voorstel waar de bestuurder van Marseille zich absoluut niet in kan vinden.

De Ligue de Football Professionnel (LFP) besloot vrijdag om de Ligue 1 en Ligue 2 voor onbepaalde tijd uit te stellen. Aulas liet in een interview met Le Monde weten dat hij graag zou zien dat de competitie beëindigd wordt, zonder kampioen en degradanten. Koploper Paris Saint-Germain zou derhalve naast de Franse titel grijpen. Het voorstel van Aulas zet kwaad bloed bij Eyraud, wiens club op de tweede plaats op de ranglijst staat. Olympique Lyon staat zevende, met een achterstand van tien punten op de positie die recht geeft op Champions League-voetbal.

“Als zijn koorts is gezakt zal hij de waanzin van zijn opportunistische voorstel wel begrijpen”, reageert Eyraud tegenover Le Journal du Dimanche. “We zijn bekend met Jean-Michel Aulas’ obsessieve wens om Lyon te verdedigen met alles wat hij in zich heeft. Houd je echt van voetbal als je, zonder ook maar iemand te raadplegen, voorstelt om 28 wedstrijden te schrappen die al gespeeld zijn? 25.200 minuten vol van moeite, plezier en moeilijke momenten. Moeten we deze wedstrijden schrappen vanwege het egoïsme van een persoon die zijn club in de Champions League wil hebben? Zijn spelers krijgen het niet voor elkaar, dus zet hij de joker in: het coronavirus.”

Aulas stelde echter wel voor om bij de verdeling van de Europese tickets te kijken naar de huidige stand van de ranglijst, waardoor Marseille zich zou plaatsen voor de Champions League. Desondanks vindt Eyraud het voorstel van Aulas om de competitie uit de boeken te halen belachelijk. Op Twitter reageert Aulas op de woorden van de Marseille-voorzitter. “Gelukkig voor jou is belachelijkheid minder dodelijk dan het coronavirus”, schrijft hij over Eyraud. “Natuurlijk hoop ik dat er zo snel mogelijk weer gevoetbald kan worden. Maar voetbal, dat is nooit het sterke punt van JH geweest. Hij stelde voor om meer punten te geven aan een team dat scoorde van buiten het strafschopgebied en heeft met Marseille tweehonderd miljoen euro verlies gemaakt in de laatste drie jaar. Nu maakt hij zichzelf wederom belachelijk, door het verdraaien van mijn woorden.”