‘Geïrriteerde’ Messi hekelt berichten over hulp aan Ronaldinho

Ronaldinho verblijft momenteel in een gevangenis in Paraguay. De oud-voetballer reisde twee weken geleden met een vals paspoort af naar het Zuid-Amerikaanse land en werd bij aankomst in de boeien geslagen. Diverse media meldden dat Lionel Messi zou proberen met financiële en juridische hulp Ronaldinho uit de gevangenis te halen, maar volgens Sport klopt er niets van deze berichtgeving.

Messi koestert een speciale band met Ronaldinho. De aanvaller speelde bij Barcelona enkele seizoenen samen met de Braziliaanse spelmaker en zag zijn oudere kompaan als een belangrijke leermeester. Diverse media in Zuid-Amerika claimden dat Messi Ronaldinho nu zou helpen de oud-speler uit de gevangenis te halen, maar Sport ontkracht dit gerucht na contact te hebben gehad met de entourage van Messi.

Ronaldinho met handboeien afgevoerd door Paraguayaanse politie

'Messi baalt stevig van de situatie van Ronaldinho, maar op geen enkel moment heeft hij in financieel of juridisch opzicht actie ondernomen om de Braziliaanse oud-voetballer uit de gevangenis proberen te halen', zo schrijft de Catalaanse sportkrant over Messi, die 'geïrriteerd' zou zijn door de berichtgeving. 'Hij heeft geen advocaten op de zaak gezet en hij gaat geen vier miljoen euro borgtocht betalen.'

Ronaldinho is opgepakt omdat de politie vermoedde dat hij en zijn broer Roberto met een vervalst Paraguayaans paspoort het land zouden zijn binnengekomen. De 39-jarige oud-speler van onder meer Paris Saint-Germain, Barcelona en AC Milan moest in Paraguay zijn om een boek te promoten en een gezondheidscampagne te ondersteunen.