Eerste speler in LaLiga besmet: ‘2020 is voor mij slecht begonnen’

Ezequiel Garay is besmet met het coronavirus. De verdediger van Valencia meldt via Instagram dat hij het virus heeft opgelopen. De ploeggenoot van Jasper Cillessen is hiermee de eerste speler uit LaLiga waarbij het coronavirus is geconstateerd. "2020 is voor mij slecht begonnen: ik heb positief getest op het coronavirus", laat Garay weten.

De Argentijnse stopper meldt dat hij de adviezen van de autoriteiten gaat opvolgen. "Ik voel me heel goed en ga me nu volledig richten op mijn gezondheid. Ik volg de autoriteiten en blijf voorlopig in isolatie", schrijft de 33-jarige verdediger op social media. Bij het bericht op Instagram deelt de routinier een foto waarop is te zien dat hij een duim omhoog steekt.

Garay is de eerste speler in LaLiga van wie bekend is dat hij het coronavirus heeft. Ook spits Jonathas van Elche, dat uitkomt op het tweede Spaanse niveau, heeft het virus opgelopen. In diverse landen zijn al meerdere profvoetballers positief getest op het virus. Vooral in Italië zijn veel spelers besmet. Met name de selecties van Sampdoria en Fiorentina kennen veel besmettingsgevallen. De spelers van Juventus zitten in quarantaine nadat Daniele Rugani positief is getest.

Door het coronavirus zijn vrijwel alle competities in Europa opgeschort. Ook in Spanje wordt er in ieder geval de komende twee weken niet gevoetbald. Komende dinsdag vergadert de UEFA met alle betrokken partijen of het EK van komende zomer wordt uitgesteld, waardoor er meer ruimte zou ontstaan om de nationale competities af te kunnen werken.