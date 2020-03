Barcelona wilde Real Madrid aftroeven: ‘Ik had maar drie dagen de tijd’

Vinícius Júnior speelde zich in 2017 als toptalent bij Flamengo in de kijker bij de Europese top. De Braziliaanse aanvaller maakte vervolgens voor 45 miljoen euro de overstap naar Real Madrid, maar had ook voor Barcelona kunnen kiezen. Beide clubs wilden hem graag in huis halen en deden een voorstel. Naar eigen zeggen had Vinícius slechts drie dagen de tijd om een knoop door te hakken en viel de keuze op een verhuizing naar Madrid.

Vinícius brak op zestienjarige leeftijd door in het eerste elftal van Flamengo. De interesse vanuit Europa liet niet lang op zich wachten, met een aanbieding van de twee grootste clubs uit Spanje als gevolg. “Dat was vlak nadat ik terugkwam van het Zuid-Amerikaanse jeugdtoernooi Onder-17 in Chili. Er waren wat geruchten in de media, maar die geloofde ik nooit”, vertelt hij aan FourFourTwo. “Uiteindelijk gebeurde het: Real Madrid en Barcelona legden een aanbieding op tafel en ik had maar drie dagen om te beslissen. Ik wilde altijd al voor de grootste club ter wereld spelen, daarom koos ik voor Real.”

Zijn ouders brachten een bezoek aan Barcelona en Real Madrid en kregen een voorkeur voor laatstgenoemde club. “En het kwam ook overeen met wat ik wilde”, aldus Vinícius. “Ik had het gevoel dat hun project beter voor me was. Ze geven veel speeltijd aan jonge spelers zoals ik en kenden een bijzonder succesvolle periode in de Champions League.” De negentienjarige buitenspeler maakte in de zomer van 2018 de overstap naar de Koninklijke, nadat de Spaanse grootmacht hem eerst de kans gaf om zich verder te ontwikkelen bij Flamengo.

Tot dusver kwam Vinícius tot 59 officiële wedstrijden voor Real Madrid. Hij scoorde daarin zeven keer en was onlangs van grote waarde voor de ploeg van trainer Zinédine Zidane. In de topper tegen Barcelona brak hij de ban door in de tweede helft voor het openingsdoelpunt te zorgen in het Santiago Bernabéu. De thuisploeg won El Clásico uiteindelijk met 2-0.