Brighton-baas heeft ‘radicaal’ voorstel bij abrupt einde Premier League

Paul Barber, bestuursvoorzitter van Brighton & Hove Albion, heeft een creatief voorstel voor wanneer de Premier League dit seizoen niet uitgespeeld kan worden vanwege het coronavirus. Vrijdag werd besloten om de Premier League, Championship, League One en League Two tot aan 3 april stil te leggen en het is de vraag wanneer de competities hervat kunnen worden. Barber vreest dat het virus een einde maakt aan het Engelse voetbalseizoen en denkt in de nieuwe jaargang aan een Premier League bestaande uit 22 in plaats van 20 clubs.

In gesprek met The Sun ontvouwt Barber zijn plannen, die naar eigen zeggen 'radicaal' zijn. Wanneer de competitie niet uitgespeeld kan worden, heeft hij het idee om dit seizoen geen clubs te laten degraderen en niet drie, maar twee clubs vanuit de Championship te laten promoveren. In het nieuwe Premier League-seizoen 2020/21, dat dan uit 22 clubs zou bestaan, zouden 4 clubs degraderen in plaats van 3. Vanuit de Championship promoveren in het nieuwe seizoen opnieuw twee clubs, waardoor het seizoen 2021/22 gewoon weer uit twintig teams bestaan, zoals nu ook het geval is.

“De prioriteit voor ons allen is het uitspelen van dit seizoen, dat is wat we allemaal willen. Maar we moeten realistisch zijn. Niemand weet hoe de situatie zich ontwikkelt. We hebben het liever niet, maar als we het seizoen niet kunnen afmaken moeten we kijken naar radicale oplossingen. Niemand weet of we het huidige speelschema kunnen afronden.” Mochten de plannen van Barber worden uitgevoerd, dan ontlopen Norwich City, Aston Villa en Bournemouth degradatie naar de Championship. Leeds United en West Bromwich Albion, de huidige nummers een en twee, zouden promoveren. Clubs die momenteel op de posities staan voor de play-offs (Fulham, Brentford, Nottingham Forest en Preston North End), lopen de kans op promotie in dat geval mis. Ook in het seizoen 2020/21 zouden slechts twee clubs kans maken op promotie.

Volgens Engelse media is het onwaarschijnlijk dat de competities begin april weer kunnen worden hervat. Experts verwachten dat de piek van het coronavirus in Engeland pas over veertien weken wordt bereikt. “Het is moeilijk voor te stellen dat we over twee of drie weken weer voetballen in de Premier League”, aldus Barber, die beseft dat zijn plannen rigoureus zijn. “Je blijft met genoeg vraagstukken zitten, zoals wie zich plaatst voor Europees voetbal en naar wie de Premier League-titel gaat. Ik zou medelijden hebben voor de ploegen in de Championship die naast de play-offs grijpen. Maar we bevinden ons in ongekende tijden en we hebben ongekende oplossingen nodig voor deze problemen.”