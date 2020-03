‘UEFA komt met inventief plan: ‘Final Four’ in Champions League’

De UEFA overweegt de Champions League en Europa League dit seizoen in aangepaste vorm tot een goed einde te brengen in verband met het coronavirus. Volgens AS zal er dinsdag tijdens een conference call gestemd worden over een voorstel van de Europese voetbalbond om de twee clubtoernooien vanaf de halve finales af te werken in de vorm van een mini-toernooi.

De Spaanse krant schrijft dat de Europese voetbalbond creatief moet zijn met oog op de laatste fase van de twee toernooien. Wanneer de returns van de achtste finales zijn gespeeld, is het de bedoeling dat de kwartfinales in afgeslankte vorm verdergaan. Het idee is om deze ronde over slechts een duel af te werken op neutraal terrein. Een andere optie is via loting te bepalen welke van de twee teams voor eigen publiek te spelen, zodat alsnog een van de twee clubs in eigen stadion speelt.

De UEFA denkt voor de laatste vier aan een format dat vergelijkbaar is met de finaleronde van de Nations League. Omdat Istanbul en Gdansk zijn aangewezen als speelsteden voor de finales van respectievelijk de Champions League en Europa League, zal worden voorgesteld dat in deze twee steden het mini-toernooi in vier dagen tijd wordt afgewerkt. In de Final Four zal via loting bepaald worden welke teams elkaar tegenkomen in de halve finales, die over één duel gespeeld worden en dus zonder return.

Giorgio Marchetti, toernooidirecteur van de UEFA, zal het voorstel dinsdag op tafel leggen tijdens een conference call met de 55 leden van de bond. Een stemming zal bepalen of het plan uitgevoerd zal worden. Met dit plan hoopt de bond dat er meer ruimte zal zijn voor de Europese voetbalbonden om het programma te maken zodra er weer gevoetbald kan worden. RB Leipzig, Atalanta, Paris Saint-Germain en Atético Madrid hebben zich reeds geplaatst voor de kwartfinales. Het is nog onduidelijk wanneer de returns van de wedstrijden Juventus - Olympique Lyon, Manchester City - Real Madrid, Bayern München - Chelsea en Barcelona – Napoli worden gespeeld. In de Europa League zijn pas een paar heenduels afgewerkt.

Tijdens de vergadering zal dinsdag ook gesproken worden over het EK dat op 12 juni begint, maar vanwege het coronavirus waarschijnlijk verplaatst wordt. Naar verwachting zal worden voorgesteld om het Europese eindtoernooi naar volgend jaar te verplaatsen. In dat geval heeft de UEFA de medewerking nodig van de FIFA, omdat in de zomer van volgend jaar het WK voor clubteams gepland staat.