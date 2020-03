Engelse media: Real Madrid hanteert vraagprijs van 40 miljoen euro

Arsenal wikt en weegt een definitieve overname van Dani Ceballos, zo schrijven Engelse media zondag. De huurling van Real Madrid beleeft een seizoen met pieken en dalen en leek aanvankelijk ook niet in de plannen van Mikel Arteta te passen. Tot het stopzetten van de competities door het coronavirus kwam de 23-jarige Spanjaard in de laatste zes wedstrijden van Arsenal in alle competities binnen de lijnen en liet hij goed voetbal zien.

De start van Ceballos in het tenue van Arsenal mocht er zijn. In zijn tweede wedstrijd voor de Londenaren, thuis tegen Burnley (2-1), was de middenvelder goed voor twee assists en oogste hij veel bewondering. In de daaropvolgende weken kon Ceballos echter niet aan de hoge verwachtingen voldoen en tot overmaat van ramp raakte hij in november ook nog eens geblesseerd. Hij stond dik twee maanden aan de kant.

Arsenal koos er in de tussentijd voor om Unai Emery te ontslaan en Arteta aan te stellen en dat leek niet goed uit te pakken voor Ceballos. Na zijn rentree won hij echter alsnog het vertrouwen van zijn landgenoot. “Of hij zal worden gekocht? Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad”, zei de manager enkele weken geleden. “Ik ben heel blij dat ik over Dani kan beschikken en ik ben tevreden over zijn bijdrage.”

“Na zijn blessure duurde het even voordat hij zijn niveau van voorheen haalde. Dani speelt nu veel beter en dat is ook de reden dat hij veel meer speeltijd krijgt.” Engelse media schrijven zondag dat Real Madrid minimaal veertig miljoen euro verlangt voor Ceballos, die nog tot medio 2023 vastligt in het Santiago Bernabéu. Een voor Engelse begrippen redelijk normale transfersom, al zou Real Madrid van zins zijn om de middenvelder als wisselgeld bij een mogelijke deal met Real Betis inzake Nabil Fekir te betrekken.