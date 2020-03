‘Cristiano Ronaldo helpt mee en verandert eigen hotels in ziekenhuizen’

Mensen met het coronavirus kunnen zich de komende tijd kosteloos in de hotels van Cristiano Ronaldo laten behandelen, zo verzekeren Portugese en Spaanse media zondag. De vedette van Juventus en het nationale elftal van Portugal heeft twee hotels die tot de keten Pestana CR7 behoren. Een in Funchal, waar Ronaldo opgroeide, en een in Lissabon.

Het de bedoeling dat de hotels al over een paar dagen gebruikt gaan worden als ziekenhuizen, waar mensen die besmet zijn geraakt met het virus zich kosteloos kunnen laten behandelen. Ook de salariskosten van het medische personeel zullen door Ronaldo worden vergoed. In Portugal zijn nog relatief weinig mensen besmet met het coronavirus, zeker in vergelijking met buurland Spanje: 169 besmettingen en geen enkele dode.

Ronaldo en zijn gezin verblijven momenteel in Portugal. De aanvaller bezocht zijn moeder, die recent een beroerte kreeg, toen bekend werd dat ploeggenoot Daniele Rugani het coronavirus heeft. De selectie en het personeel van Juventus ging meteen in quarantaine en Ronaldo keerde, in overleg met de club, niet terug naar Italië.

Op Instagram sprak Ronaldo afgelopen week al zijn waardering uit voor het medische personeel. “De wereld gaat op dit moment door een hele moeilijke periode en dit eist de ultieme zorg en aandacht. Ik spreek vandaag niet tot jullie als voetballer, maar als zoon, man en mens, die zich zorgen maakt over de ontwikkelende situatie die de hele wereld in zijn greep houdt. Het is belangrijk dat we de adviezen van de WHO en de regeringen opvolgen om te kunnen omgaan met de huidige situatie”, schreef de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or.

“Het beschermen van mensenlevens moet boven alle andere belangen worden gesteld. Mijn gedachten gaan uit naar alle mensen die recent iemand verloren zijn. Ik wil graag mijn solidariteit uitspreken aan de mensen die vechten tegen het coronavirus, zoals mijn teamgenoot Daniele Rugani. Ik steun alle zorgmedewerkers, die hun leven op het spel zetten om de levens van anderen te redden”, zo besloot Ronaldo zijn statement.